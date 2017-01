Skupina HB Reavis oznámila vznik novej dominanty Varšavy



Medzinárodná developerská spoločnosť HB Reavis informovala o začatí výstavby projektu Varso Place, ktorý predstavuje jej vlajkový projekt v centre mesta Varšavy. Plány tohto viacúčelového komplexu s podlahovou plochou 140 tis. m? zahŕňajú aj jednu z najvyšších veží v Európe a dve budovy strednej výšky. Dokončenie sa plánuje na rok 2020. Magnetom Varso Place bude určite 53 poschodová veža s kancelárskymi priestormi z dielne renomovaného architektonického štúdia Foster + Partners. So svojou výškou 230 m (310 m so stožiarom) sa stane najvyššou budovou v Poľsku a jednou z najvyšších v Európe. Dve vedľajšie budovy (s 21 a 19 poschodiami) navrhli miestni varšavskí architekti z kancelárie Hermanowicz Rewski.



Pavel Trenka, generálny riaditeľ HB Reavis Group, povedal: "Sme nesmierne hrdí na to, že náš vlajkový projekt vo Varšave spojí rozsiahle skúsenosti skupiny HB Reavis na realitnom trhu s inovatívnymi návrhmi svetoznámeho štúdia Foster + Partners v spolupráci s Hermanowicz Rewski Architects. Sme presvedčení, že sa Varso Place stane výnimočnou destináciou novým uzlom pre miestne aj medzinárodné podniky a voľnočasové aktivity v Poľsku."



Vo Varso Place si nájdu miesto veľké poľské a medzinárodné spoločnosti, ako aj start-up firmy hľadajúce prestížnu a pulzujúcu lokalitu v centre mesta. Stane sa tiež domovom jedného z najväčších co-working (zdieľaných) centier vo Varšave.



Navyše, schéma zmiešaného využitia priestorov zabezpečí na prízemí širokú škálu zariadení a služieb, vrátane obchodov, reštaurácií a kaviarní, ako aj ako štyri verejné priestranstvá a veľkolepé zelené strešné záhrady.



Okrem toho, viaceré pôsobivé vyhliadkové terasy – vrátane najvyššej, verejnosti dostupnej rozhľadne vo výške 230 m nad terénom – umožnia miestnym obyvateľom a návštevníkom mesta vychutnať si jedinečné výhľady na panorámu poľského hlavného mesta. Nádherné pohľady na Varšavu a jej metropolitnú oblasť si budú môcť vychutnať aj návštevníci reštaurácie na 46. a 47. poschodí veže.



Varso Place bude ťažiť zo špičkových technológií znižujúcich spotrebu elektrickej energie a vody, ako aj znečistenie ovzdušia, ktoré z neho urobia prvý projekt tohto rozsahu v Poľsku vyhodnotený ako "vynikajúci" podľa certifikačného systému BREEAM.



Veľkolepý projekt oživí industriálnu zónu vo Varšave, ktorá sa nachádza najbližšie k centru. Počas 2. svetovej vojny bola zrovnaná so zemou a nikdy nedošlo k jej úplnej revitalizácii. Lokalita Varso Place, ktorá sa nachádza priamo pri hlavnej dopravnej križovatke, sa môže pochváliť výbornou dostupnosťou k zastávkam električiek, autobusov a metra a tiež priamym prístupom k hlavnej vlakovej stanici. Tento projekt ponúka zamestnancom v kanceláriách a návštevníkom nielen krátku pešiu vzdialenosť od všetkých hlavných bodov v centre mesta, ale aj dopravné spojenia so zvyškom Poľska a Európy.



"Varso Place je dôkazom nášho snaženia prinášať kancelárie, obchody a zábavné priestory svetovej triedy v pulzujúcich globálnych destináciách. Jeho dizajn zohľadňuje potreby užívateľov a špičkové zariadenia pritiahnu miestnych obyvateľov žijúcich a pracujúcich v tejto oblasti. Sme nesmierne hrdí na to, že vyhliadková terasa, ktorá bude prístupná verejnosti, umožní všetkým uvidieť krásu, históriu a prosperitu poľského hlavného mesta," dodal Pavel Trenka.



Grant Brooker, vedúci štúdia Foster + Partners, popredného projekčného tímu v Londýne, povedal: "Nazdávame sa, že Varso Tower zaujme nezastupiteľné miesto v panoráme Varšavy ,a čo je najdôležitejšie, umožní vznik novej destinácie schopnej revitalizovať túto mestskú štvrť nachádzajúcu sa priamo v centre mesta. Budova ponúkne kvalitné a flexibilné kancelárske priestory a stane sa tiež významným prínosom pre mesto vďaka svojmu presklenému verejnému nádvoriu na úrovni prízemia a veľkolepým vyhliadkovým terasám s reštauráciami a barmi na vrchu. Tieto verejné galérie ponúknu každému panoramatické výhľady na mesto. Veľmi sa tešíme, že sa projekt posunul do ďalšej fázy realizácie, a že sa začala jeho výstavba."







"Sme hrdí, že sme sa podieľali na tomto veľkolepom projekte, ktorý oživí túto štvrť Varšavy. Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť budovy otvorené pre verejnosť, ktoré budú lákať okoloidúcich vstúpiť. Počas slnečných dní si hostia vo Varso Place a pracovníci v kanceláriách budú môcť vychutnať nielen kaviarne v záhradách, ale aj rekreačné priestory umiestnené na strechách," povedal Stanislaw Rewski, partner a vlastník Hermanowicz Rewski Architects.



Generálnym dodávateľom Varso Place je spoločnosť HB Reavis Construction, ktorá je súčasťou skupiny HB Reavis. Stavebné práce sa začali v decembri 2016 a odovzdanie stavby do užívania je naplánované na rok 2020.