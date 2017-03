Škótsko už plánuje druhé referendum o nezávislosti

EDINBURGH/LONDÝN 13. marca (WebNoviny.sk) - Predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová plánuje vyhlásiť druhé referendum o nezávislosti Škótska. Konať by sa podľa nej malo v období od jesene 2018 do jari 2019. O právomoc vypísať nové hlasovanie požiada už budúci týždeň škótsky parlament, oznámila dnes vo vystúpení v Edinburghu.



Sturgeonová uviedla, že britská premiérka Theresa Mayová doposiaľ odmieta kompromis so Škótskom ohľadom brexitu, vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Podľa nej je v tejto súvislosti dôležité, aby Škótsko podniklo aktívne kroky na ochranu svojich záujmov..





Škótski voliči v referende v roku 2014 odmietli nezávislosť, podľa Sturgeonovej však vlaňajšie rozhodnutie o brexite spôsobilo "významnú zmenu okolností". V referende v júni 2016 sa väčšina Škótov vyslovila za zotrvanie Británie v EÚ, hoci celkový výsledok hlasovania Britov bol v prospech vystúpenia z Únie.



Sturgeonová predtým v článku pre dnešné vydanie škótskeho denníka Daily Record obvinila vládu v Londýne, že ignoruje škótske postoje v otázke brexitu. Mayová podľa nej nepreukázala vo vzťahu k Škótsku "ani len náznak kompromisu".



"Ignorovali nás v otázke brexitu a ignorovali nás, pokiaľ ide o spoločný trh (EÚ)," napísala škótska premiérka. "Čokoľvek sa ďalej stane, tvrdenie, že štyri krajiny Spojeného kráľovstva sú rovnocennými partnermi, bolo úplne zničené," dodala.



