Škótsko uvažuje nad druhým referendom o samostatnosti

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová nemá pred budúcotýždňovým zjazdom jej nacionalistickej Škótskej národnej strany (SNP), na ktorom sa očakáva....

EDINBURGH 8. marca (WebNoviny.sk) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová nemá pred budúcotýždňovým zjazdom jej nacionalistickej Škótskej národnej strany (SNP), na ktorom sa očakáva debata o prípadnom druhom referende o osamostatnení od Británie, jednoznačnú podporu.



Vplyvný nacionalista Jim Sillers, ktorý bol v minulosti zástupcom bývalého šéfa SNP Alexa Salmonda Sturgeonovú varoval, že aj medzi podporovateľmi samostatnosti je veľa tých, ktorý hlasovali za brexit a Škótsko v Európskej únii nechcú. .



Sturgeonová je hlasnou kritičkou brexitu



Všeobecne sa očakáva, že Sturgeonová, ktorá má podporu Salmonda, bude presadzovať nové referendum v prípade, že britská premiérka Theresa Mayová bude trvať na tzv. tvrdom brexite a Škótsku neumožní vyrokovať si vlastné podmienky vzťahu s EÚ a zotrvanie na voľnom trhu.



Sturgeonová bola jednou s najhlasnejších kritičiek výsledkov referenda júnového referenda o vystúpení Británie z EÚ, pretože až 63 percent Škótov hlasovalo za zotrvanie Británie v Únii. Sama povedala, že nové referendum je nevyhnutné, pričom sa hovorí o jari 2018. V článku pre denník Times však Sturgeonová vo februári napísala, že iniciovanie nového referenda súvisí aj s "absolútnou neochotou premiérky Mayovej ustúpiť", a práve diskusia o referende, ktoré by tentoraz podľa expertov bolo veľmi pravdepodobne úspešné, má britskú vládu donútiť brať škótske požiadavky vážne.



Mayová kontrovala prejavom v Glasgowe



Mayová kontrovala prejavom v Glasgowe z 3. marca, kde na zjazde škótskej Konzervatívnej strany jasne povedala, že nedovolí, aby sa Británia rozpadla kvôli brexitu, ale ani to, aby Škóti mali iné podmienky ako zvyšok Británie. Podľa denníka Guardian je premiérka pod tlakom aj škótskych konzervatívcov, ktorí žiadajú tvrdý brexit a majú obavy, že aktivity Sturgeonovej povedú k zotrvaniu Škótska v EÚ a rozpadu Spojeného kráľovstva.



Šéfka škótskych konzervatívcov Ruth Davidsonová zasa Sturgeonovú vyzvala, aby prestala zavádzať Škótov tým, že parlament v Edinburghu stratí niektoré zo svojich právomocí a nevyužívala brexit ako prostriedok na vyvolanie druhého referenda. Davidsonová okrem iného naznačila, že premiérka Mayová by prípadné druhé referendum povolila aj tak až po úplnom odchode Británie z Únie.



, ,