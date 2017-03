Škótska premiérka nevzdá úsilie o nové referendum o nezávislosti

Predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová v piatok uviedla, že sa neprestane usilovať o nové referendum o nezávislosti. Reagovala na stanovisko....

LONDÝN 17. marca (WebNoviny.sk) - Predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová v piatok uviedla, že sa neprestane usilovať o nové referendum o nezávislosti. Reagovala na stanovisko britskej premiérky Theresy Mayovej, podľa ktorej teraz nie je vhodný čas na diskusie o takomto hlasovaní, pretože by to ohrozilo rokovania o brexite s Európskou úniou.



Spor okolo zamýšľaného referenda sa vystupňoval v čase, keď Mayovej Konzervatívna strana i Sturgeonovej Škótska národná strana (SNP) odštartovali svoje jarné stranícke zjazdy. Sturgeonová pre škótsku televíziu STV povedala, že má mandát na vyhlásenie ďalšieho referenda a jej časový plán na jeho uskutočnenie pred tým, ako Británia oficiálne vystúpi z EÚ, je opodstatnený..





Potvrdila tiež, že má naďalej v úmysle požiadať škótsky parlament, aby jej dal právomoc žiadať o zákonom predpísaný súhlas s referendom od ústrednej vlády v Londýne, ktorý je potrebný na realizáciu takéhoto ľudového hlasovania. Mayová však naznačila, že takýto súhlas nedá. Proti ďalšiemu referendu sú aj Škótska labouristická strana a škótski konzervatívci.



Britská premiérka v dnešnom vystúpení pred členmi svojej Konzervatívnej strany v Cardiffe zdôraznila dôležitosť jednoty Spojeného kráľovstva. Podľa vlastných slov bude "vždy bojovať za zachovanie tejto drahocennej únie", pričom súčasné diskusie vníma ako príležitosť vytvoriť "jednotnejšiu krajinu".



"Ťaháme za jeden povraz a dosahujeme úspechy spolu. Sme štyri krajiny, ale v srdci sme jeden ľud," povedala Mayová. SNP obvinila, že vníma otázku nezávislosti Škótska nekriticky a "inscenuje" opakované výzvy na hlasovanie.



Podpredseda SNP Angus Robertson na zjazde strany v Aberdeene povedal, že referendum sa "nepochybne" uskutoční a že Mayovej konzervatívci sú "vystrašení" každým, kto odmieta ich víziu budúcnosti Británie po odchode z EÚ. "Škótske referendum sa bude konať a žiaden ministerský predseda Spojeného kráľovstva by sa nemal odvažovať stáť v ceste škótskej demokracii," vyhlásil Robertson.



,