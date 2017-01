Školy šikanovanie podceňujú a občas ho nechcú pripustiť

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Štátna školská inšpekcia eviduje každý rok zvyčajne viac ako 500 podaní občanov a právnických osôb.



Sťažnosti a podnety sa obsahovo týkajú najmä neobjektívnosti klasifikácie prospechu a správania žiakov, ukladania výchovných opatrení, nevytvárania podmienok pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevhodného správania sa učiteľov k žiakom vrátane používania fyzických trestov či neriešenia agresívneho správania žiakov. Pre agentúru SITA to uviedla hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.



Za mimoriadny vážny problém považuje Kalmárová tie podania, kde sa rodičia sťažujú na narúšanie vyučovania žiakmi s poruchami správania. "V súčasných pravidlách totiž chýbajú jasné a rýchle mechanizmy na to, ako zabezpečiť právo na vzdelávanie tým žiakom, ktorí sa vzdelávajú v triedach spolu so žiakmi s nezvládnuteľným správaním," uviedla hlavná školská inšpektorka.



Štátna školská Inšpekcia ročne rieši aj 30 až 35 sťažností, v ktorých zákonní zástupcovia poukazujú na to, že riaditeľ školy dostatočne efektívne alebo vôbec nerieši oznámené prípady šikanovania. Kalmárová tvrdí, že sa stáva pomerne často, že riaditelia škôl fenomén šikanovania niekedy podceňujú a občas jeho existenciu vo svojej škole vôbec nechcú pripustiť.



"Akoby mali pocit, že škola zlyhala. Zatváranie očí pred realitou je tou najmenej správnou reakciou. Oveľa lepším riešením je vziať realitu na vedomie a urobiť všetky kroky k tomu, aby sa situácia zmenila. Problém je však v tom, že školy zatiaľ nie sú dostatočne pripravené nielen na to, aby vedeli účinne predchádzať šikanovaniu, ale často ho nedokážu ani identifikovať a už vôbec nie systémovo riešiť," uviedla Kalmárová.



V mnohých pedagogických zboroch podľa hlavnej inšpektorky nepoznajú základnú príčinu šikanovania, ktorou sú choré vzťahy v žiackych kolektívoch. "Pokiaľ by medzi žiakmi fungovali zdravé vzťahy a zároveň by existovali otvorené vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, nebolo by možné, aby agresívni jedinci otravovali život iným ľuďom. Z toho jasne vyplýva, že žiadne sankcie, ktoré by inšpekcia použila, situáciu nevyriešia," tvrdí Kalmárová s tým, že liekom je poznať a formovať vzťahy v školských kolektívoch, mať odborne pripravených učiteľov, poznať účinné systémy prevencie a riešenia šikanovania a mať k ruke v každej potrebnej chvíli odborných zamestnancov.