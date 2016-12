Školákom sa začínajú prázdniny, doma budú vyše dva týždne

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Žiaci základných a stredných škôl budú mať viac ako dva týždne voľna. Vianočné prázdniny sa im začínajú v piatok 23. decembra. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 9. januára. Informovalo o tom ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojej internetovej stránke.



Žiaci základných a stredných škôl majú v tomto školskom roku 188 vyučovacích dní. Po vianočných prázdninách nasledujú polročné prázdniny. Deň voľna po tom, čo si preberú polročné vysvedčenia, si užijú 3. februára. Jarné prázdniny odštartujú vo februári v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, od 20. do 24. februára.



Ďalší týždeň ostanú doma školáci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja, ktorí budú mať voľno od 27. februára do 3. marca. Napokon sa jarných prázdnin dočkajú aj žiaci z Košického a Prešovského kraja, ktorým sa začínajú jarné prázdniny od 6. do 10. marca. Poslednými prázdninami pred dvojmesačným letným voľnom sú veľkonočné prázdniny. Tie budú od 13. do 18. apríla.