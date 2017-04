Školáčku zrazil autobus na priechode pre chodcov v Trnave

BRATISLAVA/TRNAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Trinásťročnú cyklistku zrazil v pondelok v Trnave autobus. Školáčka išla po chodníku, na Špačinskej ceste začala prechádzať po priechode pre chodcov a nedala prednosť prichádzajúcemu autobusu.



Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, dievča po náraze spadlo na zem, zranilo sa však len ľahko. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje..



Minulú stredu v Trnavskom kraji skončili pod kolesami áut pri nehodách až štyri deti do desať rokov. Našťastie nešlo o vážne nehody.



Polícia znovu upozorňuje na to, že cyklisti a chodci sú pri nehodách vystavení najväčšiemu riziku a najhorším následkom. Najmä deti sú nepozorné, málo predvídavé, konajú impulzívne a často nevedia posúdiť nebezpečenstvo situácie, v ktorej sa ocitli.



Cyklisti by mali vedieť, že priechod je určený pre chodcov. “Cyklista sa po ňom môže pohybovať tak, že zosadne z bicykla a vedie ho vedľa seba. Zároveň je tento spôsob bezpečnejší pre samotného cyklistu a ohľaduplnejší voči vodičom vozidiel,” dodala Kredatusová.