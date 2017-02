Skokani na lyžiach Kot a Prevc si rozdelili triumf v Sappore

Poliak Maciej Kot a Slovinec Peter Prevc sa stali na mostíku HS-134 v japonskom Sappore so zhodným výsledným súčtom 260,2 bodu víťazmi sobotňajších....

SAPPORO 11. februára (WebNoviny.sk) - Poliak Maciej Kot a Slovinec Peter Prevc sa stali na mostíku HS-134 v japonskom Sappore so zhodným výsledným súčtom 260,2 bodu víťazmi sobotňajších pretekov skokanov na lyžiach v rámci Svetového pohára (SP) 2016/2017.



Tretiu priečku obsadil s odstupom 2,7 bodu Rakúšan Stefan Kraft, ktorý ovládol predchádzajúce dve individuálne súťaže - uplynulý víkend na "mamuťom" mostíku v Oberstdorfe. Medzi dvoch Nemcov na 4. a 6. pozícii Andreasa Wellingera a Markusa Eisenbichlera sa dostal v konečnom účtovaní Roman Koudelka a dosiahol najlepšie svoje i české umiestnenie v tomto súťažnom ročníku. Líderské postavenie vo Svetovom pohári si udržal Poliak Kamil Stoch, ktorého však v sobotu klasifikovali až na 18. priečke. .



Dvaja skokani na lyžiach v rámci SP obsadili najvyššiu priečku dovedna 11-krát, naposledy tak bolo pred viac ako dvoma rokmi: 29. novembra 2014 sa vo fínskom Kuusame tešili spoločne z prvenstva Švajčiar Simon Ammann a japonský veterán Noriaki Kasai. V Sappore na nich nadviazali v sobotňajších zaujímavých pretekoch Maciej Kot a Peter Prevc. Dvadsaťpäťročný rodák z Limanowej s trvalým bydliskom v Zakopanom Kot, ktorý viedol aj po prvom kole, si v 140. štarte pripísal premiérový triumf na podujatiach tohto rangu a iba druhé pódiové umiestnenie v individuálnych súťažiach Svetového pohára v kariére (bol ešte druhý 11. decembra 2016 v nórskom Lillehammeri, pozn.), v Sappore mu namerali 139 a 138 metrov.



Obhajca veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo v uplynulom ročníku SP a suverén minulej zimnej sezóny 2015/2016 Peter Prevc pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo fínskom Lahti sa dostáva opäť do formy. Rodák z mesta Kranj vyhral už piatkovú kvalifikáciu a v sobotňajšej hlavnej súťaži v dejisku zimných olympijských hier 1972 v Sappore sa napokon usmieval spolu s Kotom. Dvadsaťštyriročnému Petrovi Prevcovi namerali v 1. kole najdlhší let dňa - 143 metrov (figuroval vtedy priebežne na 3. mieste, pozn.), vo finálovom druhom pokuse dosiahol 134 metrov, čo mu stačilo na prvý triumf v tejto sezóne. Slovinský fenomén si v 183. štarte pripísal v rámci individuálnych súťaží SP už svoje 22. víťazstvo a dovedna 51. pódiové umiestnenie (bilancia: 22 - 17 - 12).



Poľský líder priebežného celkového hodnotenia Svetového pohára 2016/2017 po osemnástich pretekoch jednotlivcov Kamil Stoch získal zatiaľ 1080 bodov, druhý s mankom 91 bodov je Nór Daniel-André Tande (989 b.), tretia pozícia patrí Stefanovi Kraftovi z Rakúska (980 b.). Sobotňajší triumf posunul Macieja Kota na 5. miesto (697 b.), Peter Prevc je jedenásty (449 b.).



V Pohári národov po dosiaľ absolvovaných 21 súťažiach SP sa poradie na medailových priečkach nezmenilo: na čele s 3913 bodmi je naďalej Poľsko pred Rakúskom (3542 b.) a Nemeckom (3494 b.).



Seriál SP skokanov na lyžiach pokračuje v nedeľu 12. februára ďalšou súťažou jednotlivcov, prvé kolo hlavnej súťaže je na programe v noci o 2.00 h SEČ (10.00 h predpoludním miestneho času).



1. Maciej Kot (Poľ.) 260,2 bodu (139 m/138 m) a Peter Prevc (Slovin.) 260,2 bodu (143 m/134 m), 3. Stefan Kraft (Rak.) 257,5 (137 m/139 m), 4. Andreas Wellinger (Nem.) 247,5 (139 m/130 m), 5. Roman Koudelka (ČR) 230,6 (131 m/128 m), 6. Markus Eisenbichler (Nem.) 223,8 (135 m/123,5 m), ...18. Kamil Stoch (Poľ.) 205,1 (129 m/120 m)



1. Kamil Stoch (Poľ.) 1080 bodov, 2. Daniel-André Tande (Nór.) 989, 3. Stefan Kraft (Rak.) 980, 4. Domen Prevc (Slovin.) 867, 5. Maciej Kot (Poľ.) 697, 6. Andreas Wellinger (Nem.) 628



1. Poľsko 3913 bodov, 2. Rakúsko 3542, 3. Nemecko 3494, 4. Slovinsko 2508, 5. Nórsko 2378, 6. Česko 645