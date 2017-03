Škodlivé brazílske mäso našli aj na Slovensku

Kontroly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) preukázali pochybenia pri 17 mäsových výrobkoch, ktoré sa dovážali z Brazílie. ŠVPS....

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Kontroly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) preukázali pochybenia pri 17 mäsových výrobkoch, ktoré sa dovážali z Brazílie.



ŠVPS pozastavila predaj 237 produktov a doposiaľ vykonala testy na 82 vzorkách, pričom testy pokračujú aj naďalej. Informovala o tom na pondelkovom brífingu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná spolu s predsedom ŠVPS Jozefom Bírešom..



"Ukázalo sa že, naša predvídavosť a snaha o ochranu spotrebiteľa bola oprávnená. Kontroly preukázali, že na Slovensku sa nachádzali dva výrobky brazílskeho pôvodu zapojené do škandálu, aj napriek tomu, že Európska únia tvrdila, že takéto produkty v únii nie sú, " uviedla Matečná.



Pochybenia v 17 prípadoch



Okrem toho podľa Bíreša veterinári zistili nedostatočnú kvalitu v desiatich produktoch kuracej pečene. Päť mäsových prípravkov bolo označených ako kuracie mäso, aj napriek tomu že boli osolené. Podľa Bíreša mala soľ zrejme slúžiť na prekrytie zápachu, keďže mäso už nebolo dostatočné kvalitné.





Ďalšie dva výrobky pochádzali zo závodov, na ktoré sa vzťahoval zákaz dovozu na trh Európskej únie. Spolu tak ŠPVS zistila pochybenia v 17 prípadoch brazílskeho mäsa. „Všetky tieto výrobky je zakázané predávať a budú zaslané na likvidáciu,“ uviedol Bíreš.



Testy stále prebiehajú



Testy na konzervačné látky aj na prítomnosť salmonely stále prebiehajú. Výsledky testov by mali byť známe do konca týždňa.



„Vzhľadom na závažnosť, vyzývame všetkých spotrebiteľov, aby na obaloch mäsových výrobkov pozorne čítali pôvod mäsa. Taktiež apelujeme na všetkých zákazníkov reštaurácií, ale aj rodičov detí stravujúcich sa v školských zariadeniach, aby sa pýtali na pôvod podávaného mäsa. Tu totiž nesiaha kompetencia kontroly ŠVPS a nedokážeme vylúčiť, že takéto mäso tam mohlo byť distribuované,“ povedala Matečná.





Ako ďalej Matečná uviedla, až 80 % mäsa z Brazílie sa dostáva na európsky trh cez Holandsko. Brazília je najväčší svetový vývozca červeného mäsa a svoje mäsové výrobky, ako aj produkciu vyváža do 150 krajín sveta.



"Výsledkom dvojročnej akcie federálnej polície bolo obvinenie viac ako 100 ľudí z korupcie a brania úplatkov, pozastavenie prevádzky 21 mraziarenských závodov a obvinenie 33 skorumpovaných inšpektorov, ktorí povoľovali spracovanie mäsa po záruke a napadnuté salmonelózou," informoval agrorezort.



