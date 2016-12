Škandál v SLA, štarty Velez-Zuzulovej a Vlhovej sú ohrozené



SEMMERING 27. decembra (WebNoviny.sk) - Nepodpísaný štatút reprezentanta môže byť dôvodom toho, že elitné slovenské slalomárky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová nebudú prihlásené na najbližšie preteky Svetového pohára v alpských disciplínach.



Generálny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa deň pred Vianocami obrátil na reprezentantky emailom, v ktorom im oznámil, že im predlžuje termín na doručenie podpísaného štatútu reprezentanta do 27. decembra. Dovtedy ho však musia podpísať, a to bez výnimky. Doteraz tak neurobili. Petra Vlhová sa napriek tomu predstaví už v utorkovom obrovskom slalome SP v rakúskom Semmeringu, Veronika Velez-Zuzulová by sa k nej mala pridať o dva dni neskôr v slalome v rovnakom stredisku.



Najzákladnejší dokument reprezentanta SLA



"Štatút reprezentanta je najzákladnejší dokument, ktorý musí byť podpísaný každým jedným reprezentantom SLA a ktorý je postavený na základných pravidlách Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) vyžadovaných od jednotlivca a národného zväzu. Vo veci podpísania Štatútu neexistuje výnimka, nakoľko nepodpísanie sa pod pravidlá FIS znamená, že nielenže ho športovec neberie na vedomie, ale ani asociácia nie je tým pádom schopná si plniť svoje povinnosti voči FIS," píše sa v emaili od SLA, ktorý zverejnila Veronika Velez-Zuzulová na svojom profile na facebooku.



Podstatná na odoslanom emaili je časť týkajúca sa možných sankcií vyplývajúcich z nepodpísania dokumentu. "Nepodpísanie Štatútu reprezentanta povedie k neprihláseniu tohto reprezentanta na súťaže FIS a jeho odhlásenie zo všetkých podujatí FIS, na ktoré je momentálne priebežne prihlásený až do momentu, kým nebude podpísaný Štatút reprezentanta týmto športovcom vrátane príloh tohto dokumentu."



Otec Veroniky Velez-Zuzulovej a zároveň jej dlhoročný tréner Timotej Zuzula k tejto téme aj agentúre SITA zaslal emailové stanovisko. "Ten Štatút je pre Veroniku a ostatných lyžiarov nevýhodný a nechceme ho podpísať. SLA sa nijakým spôsobom nepodieľa na zabezpečení prípravy Veroniky a ani jej neprispieva na cestovné náklady spojené s účasťou na pretekoch vo Svetovom pohári. Treba si uvedomiť, že na preteky necestuje sama, ale spolu s celým realizačným tímom a tieto náklady hradí lyžiarsky klub SKI ZU, ktorého je Veronika členom. Podmienky na prípravu má zabezpečené vďaka rezortnému stredisku ministerstva obrany Dukla Banská Bystrica a vďaka dlhoročným partnerom, ktorí ju podporujú. Minulú sezónu náš úsek predložil štatút reprezentanta Predsedníctvu SLA a ten bol schválený. V súčasnosti je Predsedníctvo SLA v inom zložení. Úsek alpských disciplín tam má len jedného zástupcu, hoci členov nášho úseku je viac ako 60% všetkých členov SLA."



Dehonestujúci spôsob predloženia pretekárkam



Podľa Zuzulu Štatút z minulej sezóny obsahoval práva a povinnosti reprezentanta a jeho znenie bolo v prospech športovca. Súčasný štatút obsahuje ustanovenia, podľa ktorých SLA nebude podporovať športovca ani mu nevydá licenciu Medzinárodnej lyžiarskej federácie pre účasť na pretekoch FIS, alebo národných pretekoch, ktorý dá súhlas, alebo dal súhlas, aby "jeho meno, titul alebo individuálna podobizeň boli použité pre reklamu okrem prípadov, keď SLA je účastníkom zmluvy ohľadom sponzorstva výstroja športovca alebo reklamy športovca asociácie."



"Je potrebné si uvedomiť, že my komunikujeme so sponzormi ohľadne zabezpečenia ďalšej sezóny pre Veroniku už od januára. Čiže v januári 2017 riešime zabezpečenie sezóny 2017/2018. SLA však poslala štatút reprezentanta na sezónu 2016/2017 v čase, keď športovec je už po príprave, už súťaží a túto sezónu už má od mája zazmluvnenú. Do týchto zmluvných vzťahov chce teraz vstúpiť SLA, hoci nič na prípravu reprezentanta nedala. V štatúte je uvedené, že ak športovec má uzavretú zmluvu so sponzorom a používa pre sponzora svoju podobizeň, tak takéhoto športovca nebude podporovať. Táto časť vety by nám až tak neprekážala, lebo nepodporujú nás finančne ani teraz, ale vadí nám druhá časť tejto úpravy, podľa ktorej nevydajú športovcovi licenciu FIS, ktorá mu zabezpečuje účasť na pretekoch Svetového pohára," vysvetlil Zuzula.



Podľa neho je obsah štatútu jedna vec, ale spôsob, akým ho predložili pretekárkam, je dehonestujúci. "Celý rok sa nikto o nás nezaujíma. Zväz ťaží z výsledkov našich športovcov, ktoré si uvádzajú do žiadosti o peniaze od štátu a potom nám deň pre Vianocami pošlú email z ktorého vyplýva, že ak štatút nepodpíše Veronika, tak ju neprihlásia na preteky? Na preteky Svetového pohára? Veď to je významné športové podujatie a reprezentuje Slovenskú republiku. To je aká komunikácia s pretekárom, ktorý dosahuje svetové výsledky? To aký štát toto dopustí? SLA dostala v roku 2016 z ministerstva školstva 700 000 eur. My z tých peňazí nechceme nič! Nech ich použijú na podporu mladých talentov! My od nich nechceme nič, len aby nás nevydierali a prihlasovali na preteky. Čím viac prostriedkov budú mať vo zväze, tým viac talentov by mali podporiť a vychovať novú generáciu Zuzulovej, Vlhovej a Žampu," tvrdí Zuzula.



Väčší súper ako Shiffrinová



Velez-Zuzulovej momentálne patrí skvelá druhá pozícia v slalomovom hodnotení SP, keď v úvodných troch podujatiach sezóny obsadila štvrtú (Levi), druhú (Killington) a ešte raz druhú priečku (Sestriere). Na otázku agentúry SITA, ako vidí najbližšie preteky Svetového pohára a účasť jeho dcéry v nich, Timotej Zuzula odpovedal: "Netuším, či vôbec budeme môcť štartovať v Semmeringu a potom v Záhrebe. Nikto mi nič nepovedal."



Veronika Velez-Zuzulová zaregovala na predvianočný email zo SLA o potrebe urýchlene podpísať Štatút reprezentanta na svojom facebookovom profile takto: "Každý sa ma pýta, kedy Mikaelu Shiffrinovú zdolám, ale ja mám proti sebe oveľa väčšieho súpera už niekoľko rokov. Kedy sa konečne všetka špina dá na poriadok a budem sa môcť venovať len športu? Ešte že ten šport naozaj milujem, lebo toto je naozaj len pre silné žalúdky."



