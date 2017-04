Simulovaný požiar v tuneli Branisko preveril záchranné zložky

POPRAD 26. apríla (WebNoviny.sk) – Simulovaný požiar v tuneli Branisko dnes preveril súčinnosť zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS), motoristom mal zase pripomenúť, aké dôležité je správne sa zachovať v prípade požiaru. Na mieste si zásah spoločne precvičili hasiči, policajti i zdravotná záchranná služba.



Cvičenie v najdlhšom tuneli na Slovensku zorganizovala v spolupráci s IZS Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Slovenské tunely patria podľa hovorkyne spoločnosti Michaely Michalovej medzi najbezpečnejšie v Európe. „Ich štandard stále zvyšujeme, dôkazom toho sú aj bezpečnostné novinky, ktoré sa v tuneloch na Slovensku zaviedli,“ uviedla v tlačovej správe.









Veľmi dôležitou novinkou sú podľa NDS transportné zariadenia, ktoré spoločnosť umiestnila v každom priečnom prepojení s únikovou štôlňou v oboch jednorúrových tuneloch za dverami núdzového východu.



„Transportným prostriedkom je vozík, ktorý sa pohybuje po povrchu na kolesách. Je vybavený plochou, na ktorú sa pacient na podložke upevní pomocou popruhov. Po naložení a zafixovaní pacienta je možné posúvať transportné zariadenie únikovou štôlňou až na voľné priestranstvo,“ vysvetlila Michalová. Vozíky sú určené pre všetkých v prípade mimoriadnej udalosti.



Oranžová a zelená farba dverí



NDS vo všetkých tuneloch zároveň zjednotila farbu dverí SOS na oranžovú a dverí únikových východov na zelenú so zelenými LED svetlami po obvode. „Týmto sme zlepšili orientáciu vodičov v tuneloch,“ skonštatovala Michalová.



Tunel Branisko je od soboty 22. apríla do piatka 28. apríla do 17:00 zatvorený, NDS tam v tomto čase vykonáva pravidelný servis a kontroly. Čistí tam napríklad stropné konštrukcie, chodníky, vozovku, drenáž a kanalizačnú sieť, štrbinovú kanalizáciu, SOS kabíny a osvetlenie, ošetria tiež nerezové súčasti dverí. Zároveň sa kontroluje tlak v požiarnych hadiciach a hydrantoch a prečistia ventiláciu a zdrsnia povrch vozovky.



Diaľničný tunel Branisko sa nachádza na D1 na úseku medzi Beharovcami a Fričovcami, na rozhraní okresov Levoča a Prešov. So svojou dĺžkou 4975 metrov je najdlhším dopravným tunelom na Slovensku.