Sieť dm drogerie markt používa in-store analytiku od Pygmalios



Bratislava, 2.mája 2017 ( WBN/PR ) – dm drogerie markt neustále potvrdzuje úlohu inovačného lídra na slovenskom trhu. Aby ešte detailnejšie poznala svojich zákazníkov a optimalizovala zážitok z nakupovania, rozhodla sa v rámci niekoľkých filiálok implementovať riešenie in-store zberu a analýzy dát o nákupnej ceste zákazníkov. Ako partnera pre digitálnu in-store analýzu zákazníckeho správania si vybrala domáci start-up Pygmalios. Na mapovanie zákazníckeho správania doteraz používala dm štandardne dostupné nástroje ako sú spotrebiteľské prieskumy, mystery shopping, analýza interných odpredajových dát, vrátane tranzakčných resp. trhových dát. „Služby spoločnosti Pygmalios sme sa rozhodli využiť, nakoľko nám ponúka kvalitný nástroj na analýzu správania zákazníka, ktorý je v centre našej pozornosti. Neustále hľadáme možnosti skvalitnenia služieb, zabezpečenia pohodlného nákupu v príjemnom modernom prostredí a služba spoločnosti Pygmalios napomáha uvedené riešiť a aplikovať. Na základe pygmalios analytics budeme vedieť okrem iného ešte efektívnejšie riadiť lokálne marketingové aktivity v závislosti od frekvencie a intenzity návštevnosti, sledovať migráciu zákazníkov a ich lojalitu, kvalitnejšie si vyhodnocovať prestavby jednotlivých predajní. Vyhodnotenia pohybu zákazníkov a ich stráveného času v jednotlivých zónach predajní nám pomôžu sa ľahšie rozhodovať pri usporiadaní jednotlivých kategórii v rámci predajne v prospech zákazníka. V neposlednom rade veríme, že nám táto služba prinesie i optimalizáciu nákladov“, povedal Ing. Ľubomír Franta, prokurista, dm drogerie markt.



Momentálne s in-store analytikou od Pygmalios pracuje dm na dvoch pilotných filiálkach a plánuje postupné nasadenie aj na ďalšie filiálky. .



„Sme mimoriadne potešení, že sme získali dôveru významného obchodníka. Naše inovatívne metriky a behaviorálne analytiky poskytnú dm drogerie markt informácie o zmenách v nákupnom správaní zákazníkov a odhalia nákupné špičky. Na základe kvalitných údajov získaných v reálnom čase dokáže klient efektívnejšie plánovať pracovné smeny a zásoby,“ uvádza Milan Novota, Generálny manažér technologického start-upu Pygmalios, s.r.o.



dm drogerie markt kontinuálne investuje do modernizácie filiálok, rozvoja pobočkovej siete aj sortimentu, ale aj do logistiky, digitalizácie a IT infraštruktúry. V minulom roku pre zákazníkov spustila napríklad novú verziu aplikácie pre mobilné telefóny s názvom dm Slovensko. Nadviazaním spolupráce s Pygmalios a nasadením pokročilých analytických nástrojov potvrdzuje rolu inovačného lídra na Slovensku.



dm drogerie markt je významný medzinárodný retailer, ktorý sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness, vrátane potravín. Na Slovensku pôsobí od roku 1995 a zamestnáva okolo 1 270 pracovníkov v 139 filiálkach. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii skúseného obchodníka, ktorý stavia zákazníka na prvé miesto svojich záujmov.



Pygmalios, s.r.o. je technologický start-up, ktorý sa zaoberá analýzou zákazníckeho správania v retaile v reálnom čase. Na základe zberu veľkých dát z viacerých typov fyzických senzorov a s použitím pokročilých analytických nástrojov a metrík Pygmalios Analytics poskytuje pohľad na to, čo sa deje v prevádzkach. Riešenie Pygmalios Analytics bolo ocenené titulom Podnikateľský nápad roka 2014.