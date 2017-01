Šiesta etapa na Dakare nebude, zrušili ju pre zlé počasie

ORURO 7. januára (WebNoviny.sk) - Sobotňajšia 6. etapa na vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar sa pre zlé počasie neuskutoční, informuje portál motorsport.com.



Jazdci sa mali presúvať v rámci Bolívie z Orura do hlavného mesta La Paz, na programe bolo celkovo takmer 800 km. Organizátori už v piatok skrátili etapu o viac ako polovicu pre silné dažde. Zrušenie sobotňajšej časti znamená, že účastníci budú mať prakticky dva dni voľna, pretože podľa pôvodného plánu si mali oddýchnuť až v nedeľu v La Paz.



Rely Dakar 2017 bude pokračovať v pondelok siedmou etapou z La Paz do Uyuni neďaleko soľných plání, meraný úsek pre všetky kategórie má dĺžku 322 km. Celkovo jazdci absolvujú 622 km.



Zo slovenských jazdcov zostal na Dakare iba Štefan Svitko, ktorý sa v triede motocyklov drží na siedmej priečke s mankom 48:43 min na vedúceho Brita Sama Sunderlanda. V súťaži nepokračuje po piatku Ivan Jakeš, 43-ročný rodák z Myjavy mal v 5. etape ťažký pád a zlomil si ruku.



Ešte v 3. etape ho zasiahol blesk, ale to mu nezabránilo pokračovať na najslávnejšom púštnom dobrodružstve na svete. O deň neskôr sa však už definitívne "porúčal" z pretekov.