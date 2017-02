Sieň slávy slovenského basketbalu sa rozrástla

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Sieň slávy slovenského basketbalu sa v nedeľu rozrástla o ďalších štyroch členov. In memoriam uviedli do dvorany Petra Rajniaka a Evu Polatsekovú-Petrovičovú.



Osobnej do nej počas slávnosti Slovenskej basketbalovej asociácie v Bratislave "vstúpili" najlepší basketbalista Slovenska v 20. storočí Stanislav Kropilák a Božena Miklošovičová-Štrbáková. V Sieni slávy okrem nich sú aj Gustáv Herrmann, Ján Hluchý, Josef Křepela, Helena Zvolenská, Zora Staršia-Haluzická, Nataša Lichnerová-Dekanová, Miloš Bobocký, Miroslav Rehák a Boris Lukášik..







STANISLAV KROPILÁK



Narodil sa 10. 6. 1955 v Kremnici, je vysoký 208 cm, hral na dvoch OH - 1976 a 1980 na dvoch MS - 1978 a 1982 sedem ráz na ME - od roku 1975 do 1987, pričom v Stuttgarte 1985 získal striebro a na dvoch ME bronz - v Liége 1977 a v Prahe 1981 15-krát bol členom výberu Európy. Hral v dresoch Slávie SVŠT, Interu Slovnaft (štvornásobný čs. majster 1979, 1980, 1983 a 1985), RH Pardubice (čs. majster 1984), po odchode do zahraničia (od r. 1985) v belgických mestách Fleurus, Charleroi, Namur a v luxemburských Steinsel a Gilly. Na Slovensko sa vrátil r. 1996, bol člen výkonného výboru SOV, poslanec NR SR, teraz je prezident BK Inter Bratislava. V decembri 2000 ho vyhlásili za najlepšieho basketbalistu Slovenska v 20. storočí, za najlepšieho basketbalistu Československa 5-krát (v rokoch 1979, 1980, 1982, 1983, 1985) a za najlepšieho na Slovensku 10-krát (bez prestávky v rokoch 1975 - 1984).



BOŽENA MIKLOŠOVIČOVÁ-ŠTRBÁKOVÁ



Narodila sa 27. 2. 1949 v Bratislave, 20 rokov (1961 - 1981) hrala za Slovan Bratislava (2. miesto v Pohári Liliany Ronchettiovej 1978, porovnateľný s dnešným EP FIBA), po jednej sezóne v Ružomberku (1981/1982), v Prievidzi (1982/1983), v Trnave (1983/1984) a potom ešte 10 rokov v mestskej súťaži v Bratislave v čs. reprezentácii odohrala 135 zápasov 4. miesto na OH v Montreale 1976, štyri štarty na ME (tri medaily): 3. miesto Varna 1972, 2. miesto Cagliari 1974, 2. miesto Clermont Ferrand 1976, 4. miesto Banja Luka (1980), v ankete o najlepšiu basketbalistku 20. storočia skončila na 4. mieste, najlepšia basketbalistka Slovenska 1974, 1976 a 1977.



PETER RAJNIAK



Narodil sa 25. 5. 1953 v Palúdzke, zomrel nečakane 4. 2. 2000 v Luxembursku, predstavil sa na OH v Moskve 1980, na MS v Kolumbii 1982, piatich ME (1979, 1981, 1983, 1985, 1987), v Prahe 1981 sa tešil z bronzu, v Stuttgarte 1985 zo striebra, basketbal hral v Slávii SVŠT, Interi Bratislava (štyrikrát čs. majster - 1979, 1980, 1983 a 1985), v roku 1985 odišiel do Luxemburska, hral tam do roku 1991, potom sa venoval trénerskému povolaniu. Obaja jeho synovia sa narodili v Bratislave, Martin 24. apríla 1978, Peter 21. mája 1981, sa venovali vrcholovému basketbalu.



EVA POLATSEKOVÁ-PETROVIČOVÁ



Narodila sa 1. 3. 1945 v Bratislave, bola vysoká 165 cm, zomrela 14. 2. 1997, reprezentovala na MS 1971 v Brazílii (striebro), kde ju vybrali do tímu sveta. Hrala na ME 1970 v Holandsku (5. miesto) a na ME 1972 v Bulharsku (bronz), kde ju vyhlásili za najlepšiu hráčku nášho družstva. V čs. drese zohrala 114 stretnutí, od svojich 14-tich rokov až do sezóny 1972/1973 hrala za Slovan Bratislava, potom ešte v Starej Turej, Trnave a Dyname Energia. Za najlepšiu basketbalistku Česko-Slovenska ju vyhlásili v roku 1971 a trikrát aj na Slovensku (1971, 1972 a 1973).