Shakira predstavila nový singel Me Enamoré

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Kolumbijská speváčka Shakira zverejnila nový singel. Skladba má názov Me Enamoré a priaznivci 40-ročnej interpretky si ju môžu vypočuť napríklad prostredníctvom služieb Spotify či Apple Music.Rodáčka z mesta Barranquilla avizovala uvedenie novinky na trh na sociálnych sieťach a prostredníctvom pohľadníc, ktoré poslala viacerým fanúšikom. "Som veľmi šťastná, že sa s vami všetkými môžem podeliť o svoj nový singel Me Enamoré. Táto pieseň je o chvíli v mojom živote, keď som bola taká zamilovaná, že som doslova liezla na stromy," napísala hudobníčka a zároveň svojich priaznivcov vyzvala, nech sa s netradičnou poštou pochvália na internete. Speváčka je na pohľadnici odfotografovaná, ako objíma konár stromu. Táto fotografia je zároveň aj na obale spomínaného singla. .

Shakira, celým menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odštartovala kariéru v roku 1991 nahrávkou Magia, ktorú však, takisto ako aj druhý počin Peligro (1993), pre komerčný neúspech v súčasnosti považujú iba za promoalbum. Jej oficiálnym debutom sa tak stal až album Pies Descalzos (1996), po ktorom nasledovali postupne štúdiovky Dónde Están los Ladrones? (1998), Laundry Service (2001), Fijación Oral Vol. 1 (2005), Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010) a Shakira (2014). Na konte má aj niekoľko živých nahrávok a hity ako Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes alebo Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground).Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.