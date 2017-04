Sezóna pretekov F1 pokračuje v Rusku, opäť sa očakáva naháňačka Hamiltona s Vettelom

Pred Veľkou cenou Ruska, štvrtým podujatím tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta formuly 1. Štvrté podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev....

SOČI 28. apríla (WebNoviny.sk) - Pred Veľkou cenou Ruska, štvrtým podujatím tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta formuly 1. Štvrté podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta motoristickej formuly 1 v ruskom Soči by malo ponúknuť opäť raz súboj dvoch tímov a dvoch jazdcov - Mercedes sa postaví proti Ferrari a Lewis Hamilton proti Sebastianovi Vettelovi.



Vo všetkých doterajších troch pretekoch sa o víťazstvo pobili práve títo dvaja piloti. Napriek jasnej dominancii "strieborných šípov" v kvalifikáciách má Vettel na konte dva triumfy - vyhral na úvod a naposledy . Hamilton dokázal naplno bodovať . .



Miernym favoritom Mercedes



Všetko nasvedčuje tomu, že aj v prvom európskom meraní síl na pobreží Čierneho mora si to rozdajú trojnásobný so štvornásobným svetovým šampiónom.



História a lokálne podmienky podľa viacerých odborníkov mierne favorizujú Mercedes. Dôvodom sú nižšie teploty a hladký povrch asfaltu - tieto dva aspekty sú šetrnejšie k pneumatikám, s ktorých opotrebovaním sa nemecká stajňa trápi viac ako jej taliansky konkurent.



"V Soči je hladkejšia trať, povrch je menej abrazívny voči pneumatikám, takže viac vydržia. Dúfam, že sa budeme môcť viac spoľahnúť na našu rýchlosť ako na veci okolo gúm," cituje portál motorsport.com Hamiltona.



Vettel si verí



Napriek priaznivejším klimatickým podmienkam pre Mercedes si jeho náprotivok Vettel nemyslí, že Ferrari bude v Soči v nevýhode. "Podľa mňa to zvládneme. Chladnejšie bolo aj v Číne a popasovali sme sa s tým dobre. Ešte neviem, aká je predpoveď počasia, ale obyčajne sa zvykne meniť. Uvidíme, keď tam dorazíme," uviedol Nemec.



Vďaka hladkému povrchu trate sa očakáva len jedna zastávka v boxoch, čo by tiež mohlo hrať v prospech Mercedesu. Dodávateľ pneumatík Pirelli poskytne v Soči tímom stredne tvrdé, mäkké a supermäkké zmesi. Podľa aktuálnych informácií má byť v mieste pretekov slnečno s najvyššou teplotou 21°C.



Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 14.00 h SELČ. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Ruska odvysiela naživo Sport2.



Veľká cena Ruska:



Dejisko: Autodróm Soči



Dĺžka okruhu: 5848 m



Dĺžka pretekov: 309,745 km (53 okruhov)



Minuloročný víťaz: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes



Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes 1:39,094 min (2016)



Rekordér v počte víťazstiev – jazdec: Lewis Hamilton (V. Brit.) – 2 (2014, 2015)



Rekordér v počte víťazstiev – tím: Mercedes – 3 (2014, 2015, 2016)



Prehľad víťazov VC Ruska:



2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes



2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes



2014 Lewis Hamilton (V. Brit) Mercedes



Poradie MS (po 3 z 20 pretekov):



1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 68 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 61, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 38, 4. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 34, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 25, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 22



Pohár konštruktérov:



1. Ferrari 102 bodov, 2. Mercedes 99, 3. Red Bull 47, 4. Force India 17, 5. Williams 16, 6. Toro Rosso 12