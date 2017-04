Sezóna kliešťov sa začala, naplno začínajú útočiť v apríli. Čím sú nebezpečné pre človeka

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že sa začala sezóna kliešťov. Prebúdzajú sa v marci, naplno začnú útočiť....

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že sa začala sezóna kliešťov. Prebúdzajú sa v marci, naplno začnú útočiť v apríli a obete si hľadajú až do októbra.



Najviac kliešťov je v máji a v júni. V posledných rokoch sa začali presúvať do nových lokalít – horských oblastí. Agentúru SITA o tom informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva. .



Pre človeka sú kliešte nebezpečné tým, že infikované prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Kliešť lezie vždy od zeme smerom hore a striehne na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov.



Kliešťovú encefalitída



Najviac sa im páči v dubovo-hrabových lesoch do nadmorskej výšky šesťsto až osemsto metrov, no v posledných rokoch sa začali objavovať aj vyššie, v horských oblastiach, aj do výšky 1000 metrov. Ojedinele dokonca 1400 metrov nad morom. Obľubujú lesné chodníky, okraje lesa a čistinky, pretože tam chodieva zver.



K oblastiam s najväčším výskytom nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž Váhu. Práve v tejto oblasti býva dlhoročne najvyššia chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, hoci na Slovensku výskyt tohto ochorenia nie je vysoký.



Ďalšími endemickými oblasťami sú juhozápadná časť Slovenska, napríklad pohoria Tríbeč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska pahorkatina, ďalej oblasť Malých Karpát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky a Trenčín.



Ako vytiahnuť kliešťa?



Úrad verejného zdravotníctva radí, aby si ľudia do prírody nosili svetlejší odev s dlhými rukávmi, dlhé nohavice, vhodnú obuv a na nekryté miesta tela si nastriekali repelent. „Po návrate z výletu si dôkladne prezrite telo, najmä hlavu, krk, podpazušie, pupok, slabiny a nohy. Kliešte sa zvyknú dostať aj do vlasatej časti hlavy a za uši. Ak si nájdete prisatého kliešťa, ihneď ho odstráňte," uvádza Úrad verejného zdravotníctva.



Kliešťa je dobré odstraňovať pinzetou, ktorú treba pritlačiť čo najbližšie ku koži. „Kliešťa vyťahujte pomaly kývavým pohybom bez točenia. Miesto hneď dezinfikujte jódovou tinktúrou, prípadne silnejším alkoholom. Na kliešťa nekvapkajte olej, ani ho nepotierajte masťami. Chybou je aj vyťahovať ho krúžením pomocou navlhčeného tampónu. Takýmto spôsobom ostane vnútri fixačný orgán – chobôtik. Podobá sa skobe so zúbkami a spolu s klepietkami vytvára kanálik, ktorým kliešť cicia krv," dodáva Úrad verejného zdravotníctva.



Vlani na kliešťovú encefalitídu na Slovensku ochorelo 174 ľudí. Najvyšší počet ochorení bol v Banskobystrickom kraji, kde ochorelo 60 ľudí. Najmenej v Bratislavskom kraji, kde registrovali dvoch ľudí s encefalitídou. Na lymskú boreliózu ochorelo 1105 ľudí, najviac v Žilinskom kraji (304), najmenej v Bratislavskom kraji (24 ľudí).