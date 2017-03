Severovýchod USA zasiahne snehová víchrica, vopred zrušili tisícky letov

WASHINGTON 13. marca (WebNoviny.sk) - Neskorá snehová víchrica prinesie od neskorého večera množstvo snehu, ľad i silný vietor na severovýchod Spojených štátov, kde v tejto súvislosti očakávajú obmedzenia pri cestovaní.



Víchricu meteorológovia predpovedajú len týždeň pred oficiálnym začiatkom jari. Príde po neobvykle teplom februári, počas ktorého v regióne zaznamenali len malé alebo žiadne snehové zrážky. Národná meteorologická služba (NWS) vydala varovanie pred snehovou víchricou pre všetkých šesť štátov USA tvoriacich Nové Anglicko, celé štáty New York a New Jersey a časti štátov Pensylvánia, Ohio, Západná Virgínia, Maryland a Delaware. V zahrnutom regióne ležia aj veľké mestá ako Washington, Baltimore, Filadelfia, New York či Boston..



V najviac postihnutej oblasti, siahajúcej od juhovýchodnej Pensylvánie po juh Nového Anglicka, by mohlo napadať od 30 do 45 centimetrov snehu. Silný vietor by mohol tiež vyvrátiť stromy a spôsobiť výpadky elektriny, upozornila NWS s tým, že cestovanie počas očakávanej fujavice môže byť nebezpečné. Na juhovýchodnom okraji útvaru očakávajú sneh s dažďom. Do regiónu prichádza studený vzduch z Kanady, v dôsledku čoho sú teploty o niekoľko stupňov pod normálom pre polovicu marca.



Americké letecké spoločnosti už na pondelok a utorok miestneho času zrušili približne 4000 letov. Podľa webovej stránky FlightAware.com odvolali viac než 1100 letov na pondelok, čo sa týka najmä Chicaga, a vyše 2800 letov plánovaných na utorok, počas ktorého tieto opatrenia zasiahnu najviac oblasť od Washingtonu cez New York po Boston.



