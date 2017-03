Severokórejčana zadržaného po vražde Kima Čong-nama prepustia a deportujú

KUALA LUMPUR 2. marca (WebNoviny.sk) - Severokórejčan, ktorý je v malajzijskej metropole Kuala Lumpur vo väzbe v súvislosti s minulomesačnou vraždou Kim Čong-nama, bude prepustený a deportovaný. Informovali o tom vo štvrtok malajzijskí predstavitelia.



Ri Čong-čchola, ktorého vzali do väzby 17. februára, pošlú najprv v piatok na prisťahovalecký úrad a potom ho deportujú do Severnej Kórey (KĽDR), pretože nemá platné cestovné dokumenty, oznámil malajzijský generálny prokurátor Apandi Ali. .



Polícia neinformovala, prečo ho zadržiavala



Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una, zavraždili 13. februára na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure. Obaja súrodenci si boli odcudzení a starší Kim Čong-nam žil v exile. Polícia neinformovala, prečo Ri Čong-čchola zadržiavala.



Malajzijský vicepremiér Zahid Hamidi dnes vyhlásil, že severokórejskí občania cestujúci do Malajzie budú musieť požiadať o víza a toto nariadenie začne platiť od budúceho týždňa. Severokórejčania mohli dosiaľ vstúpiť na územie Malajzie bez víz a zostať tam maximálne 30 dní. Cieľom zmeny je zmierniť bezpečnostné obavy po vražde Kim Čong-nama, dodal vicepremiér.



Malajzijský súd v stredu obžaloval v prípade smrti Kim Čong-nama dve podozrivé ženy z vraždy. Údajne mu potreli tvár vysoko toxickou chemickou nervovou látkou VX. Za takýto čin sa po usvedčení na súde udeľuje v Malajzii trest smrti. Obžalovanými sú 29-ročná Vietnamka Doan Thi Huong a 25-ročná Indonézanka Siti Aishahová.



Stále pátrajú po siedmich Severokórejčanoch



Polícia stále pátra po celkovo siedmich Severokórejčanoch, ktorí sú podľa nej do vraždy zapletení, vrátane diplomata zo severokórejského veľvyslanectva v Kuala Lumpure a zamestnanca štátnych aerolínií Air Koryo.



Polícia požiadala Interpol o vydanie varovania pred štyrmi osobami, ktoré ušli z Malajzie do Pchjongjangu v deň vraždy Kim Čong-nama. Zvyšné tri osoby sa údajne nachádzajú v Malajzii.



Pchjongjang poslal v utorok 28. februára do Malajzie delegáciu vysokopostavených diplomatov, aby sa pokúsili získať telo Kim Čong-nama. Vražda, vyvolávajúca pozornosť médií na celom svete, vniesla napätie do vzťahov medzi Pchjongjangom a Kuala Lumpurom.



