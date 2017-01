Severná Kórea spustila jadrový reaktor, myslia si Američania

Severná Kórea zrejme uviedla opäť do prevádzky jadrový reaktor vo svojom nukleárnom komplexe Jongbjon. Uviedla to v piatok stránka 38 North, prevádzkovaná....

SOUL 28. januára (WebNoviny.sk) - Severná Kórea zrejme uviedla opäť do prevádzky jadrový reaktor vo svojom nukleárnom komplexe Jongbjon. Uviedla to v piatok stránka 38 North, prevádzkovaná Johns Hopkins Universitys School of Advanced International Studies vo Washingtone, ktorá sledujúcu dianie v tomto izolovanom komunistickom štáte týkajúce sa jeho jadrového programu.



Družicové zábery z 22. januára podľa stránky 38 North zachytávajú paru stúpajúcu z chladiaceho systému reaktora, čo nasvedčuje, že je s veľkou pravdepodobnosťou v prevádzke. .



Už snímky z 18. januára zachytávajú prípravy na opätovné spustenie reaktora. Predtým boli z komplexu odvezené tyče s vyhoretým jadrovým palivom.



Napätie na Kórejskom polostrove vzrástlo vlani po tom, čo Severná Kórea uskutočnila dve podzemné jadrové skúšky a odpálila viac ako 20 rakiet. Juhokórejské médiá minulý týždeň s odvolaním sa na armádne zdroje informovali, že Pchjongjang zrejme plánuje čoskoro odpáliť dve medzikontinentálne balistické strely.