Severná Kórea odpálila raketu, dopadla do Japonského mora

SOUL 12. februára (WebNoviny.sk) - Severná Kórea v noci na nedeľu skúšobne odpálila bližšie nešpecifikovanú balistickú strelu. S odvolaním sa na správu velenia juhokórejskej armády to oznámila agentúra Jonhap.



Raketa bola odpálená približne o 7.55 v nedeľu ráno miestneho času (v sobotu krátko pred polnocou SEČ) z leteckej základne Banghjon v provincii Severný Pchjongan. Po približne 500 kilometroch dopadla do vôd Japonského mora východne od Kórejského polostrova. Podľa Tokia strela nedopadla do teritoriálnych vôd Japonska..



O akú strelu išlo, nebolo bezprostredne známe a dostupné údaje spoločne analyzujú Soul a Washington. Podľa juhokórejskej armády však zrejme nešlo o medzikontinentálnu balistickú strelu schopnú zasiahnuť územie USA.



Išlo o prvú raketu, ktorú Pchjongjang odpálil od januárového nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa k najnovšej skúške rakety bezprostredne odmietol vyjadriť.



Juhokórejská armáda ešte v polovici januára varovala, že Severná Kórea zrejme plánuje čoskoro odpáliť dve medzikontinentálne balistické strely. Ich skúšobné odpálenie v novoročnom príhovore avizoval aj samotný vodca KĽDR Kim Čong-un.