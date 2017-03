Severná Kórea odpálila ďalšie rakety, tri skončili v mori pri Japonsku

Severná Kórea odpálila štyri balistické strely, z ktorých tri dopadli do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Oznámil to v pondelok japonský premiér....

TOKIO 6. marca (WebNoviny.sk) - Severná Kórea odpálila štyri balistické strely, z ktorých tri dopadli do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Oznámil to v pondelok japonský premiér Šinzó Abe, podľa ktorého Tokio adresovalo Pchjongjangu dôrazný protest. Odpálenie rakiet je "závažnou hrozbou pre národnú bezpečnosť našej krajiny", zdôraznil na tlačovej konferencii hovorca japonskej vlády Jošihide Suga.



Juhokórejská armáda po prvej správe o bližšie neurčenej strele odpálenej Severnou Kóreou spresnila, že vystrelených bolo "niekoľko" zakázaných balistických rakiet, ktoré preleteli približne 1000 kilometrov a dopadli do mora východne od pobrežia krajiny. Generálny štáb dodal, že Južná Kórea a USA vykonávajú detailnú analýzu, aby získali ďalšie informácie..



Strely vypustili ráno miestneho času z oblasti Tončchan-ni na západe KĽDR, kde sa nachádza raketová základňa. Preleteli cez Severnú Kóreu pred tým, ako dopadli do Japonského mora východne od pobrežia krajiny, uviedla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.





Soul vníma novú severokórejskú raketovú skúšku ako zjavný protest proti prebiehajúcim spoločným vojenským cvičeniam Južnej Kórey a Spojených štátov. Rozsiahle každoročné manévre sa začali pred niekoľkými dňami a za účasti pozemných, vzdušných i námorných síl majú trvať do konca apríla.



Soul a Washington označujú tieto cvičenia za obranné a za skúšku pripravenosti čeliť hrozbám zo strany Severnej Kórey, zatiaľ čo Pchjongjang hovorí o nácviku invázie. Tento rok v reakcii vyhlásil, že vyvolajú doposiaľ najtvrdšiu odozvu, aj keď bližšie ju nešpecifikoval.



Severná Kórea uskutočnila v uplynulých mesiacoch sériu skúšok rakiet s čoraz väčším doletom, pripomína Jonhap s tým, že jej cieľom je v konečnom dôsledku vyrobiť rakety dlhého doletu schopné niesť jadrové hlavice a zasiahnuť hlavnú pevninskú časť Spojených štátov. KĽDR vykonala vlani tiež dve jadrové skúšky.