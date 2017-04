Severná Kórea hrozí USA odvetou za vyslanie lodí ku Kórejskému polostrovu

PCHJONGJANG 11. apríla (WebNoviny.sk) - Severná Kórea v utorok ostro odsúdila vyslanie údernej skupiny amerických lodí ku Kórejskému polostrovu a pohrozila rozhodnou reakciou.



Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí, ktorého citovala štátna tlačová agentúra KCNA, sa snahy USA o "inváziu" do Severnej Kórey dostali do "vážnej fázy"."Prijmeme tie najtvrdšie odvetné opatrenia proti provokatérom a budeme sa brániť celou silou zbraní," povedal hovorca. Pchjongjang je podľa neho pripravený "reagovať na ľubovoľný druh vojny, ktorý si želajú Spojené štáty"..





Po najnovších raketových skúškach KĽDR sa Washington rozhodol presunúť ku Kórejskému polostrovu údernú skupinu svojich plavidiel pozostávajúcu z lietadlovej lode na jadrový pohon USS Carl Vinson, dvoch torpédoborcov a jedného krížnika. Lode, ktorých pôvodným cieľom bola Austrália, vyplávali v sobotu zo Singapuru a majú zaujať pozíciu v západnom Pacifiku.



Od roku 2006 vykonal Pchjongjang päť jadrových testov a množstvo skúšok rakiet stredného a krátkeho doletu. Špekuluje sa, že šiesta jadrová skúška je "na spadnutie", keďže sa blíži 105. výročie narodenia bývalého severokórejského vodcu Kim Ir-sena (oslavuje sa 15. apríla) a 85. výročie založenia Kórejskej ľudovej armády (25. apríla).





Podľa americkej televíznej stanice NBC vypracovala Národná bezpečnostná rada plány pre prezidenta Donalda Trumpa, ktoré okrem iného navrhujú návrat amerických jadrových zbraní do Južnej Kórey - Američania ich odtiaľ stiahli pred 25 rokmi. Ako jedno z krajných riešení sa zvažuje aj zabitie severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Trump tlačí na Čínu, aby svojmu severokórejskému spojencovi dohovorila. Z jeho minulotýždňového stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na Floride však nevzišlo žiadne vyhlásenie o dohode alebo spolupráci.