Severná Kórea chce napriek tlaku pokračovať v raketových testoch



Pchjongjang 18. apríla (Webnoviny.sk) - Severná Kórea bude napriek stupňujúcemu sa vojenskému napätiu medzi ňou a Spojenými štátmi aj naďalej pokračovať v raketových skúškach. Pre spravodajskú stanicu BBC to povedal námestník severokórejského ministra zahraničných vecí Han Song-rjol.



"Budeme vykonávať ďalšie raketové skúšky na týždennej, mesačnej a ročnej báze," povedal Han Song-rjol. Pohrozil tiež "totálnou vojnou", ktorú by KĽDR mohla vyhlásiť v prípade, že by zo strany Spojených štátov došlo k vojenskému zásahu..





Americký viceprezident Mike Pence v pondelok ráno počas návštevy vojenskej základne v blízkosti demilitarizovanej zóny medzi Severnou a Južnou Kóreou vyhlásil, že éra "strategickej trpezlivosti" s KĽDR sa skončila. Ďalej tiež uviedol, že Spojené štáty nevylučujú žiadnu z možností, ako vyvinúť nátlak na Pchjongjang, aby sa zbavil svojich jadrových zbraní a balistických rakiet.



Pence pricestoval v nedeľu do Južnej Kórey na úvod desaťdňového turné po krajinách Ázie. Okrem Južnej Kórey navštívi aj Japonsko, Indonéziu a Austráliu. Severná Kórea sa krátko pred jeho príchodom do Soulu neúspešne pokúsila odpáliť zo svojho východného pobrežia raketu neznámeho typu, čo americký viceprezident označil za "provokáciu".



Napätie na Kórejskom polostrove sa zvýšilo v dôsledku rozvíjania raketového a jadrového programu KĽDR, s čím súvisia i doposiaľ najväčšie spoločné manévre USA a Južnej Kórey či vyslanie údernej skupiny amerických vojenských plavidiel do tohto regiónu.