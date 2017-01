Sestry žiadajú ministra Druckera, aby riešil ich nedostatok

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) očakáva v roku 2017 od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera prvé návrhy na riešenie....

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) očakáva v roku 2017 od ministra zdravotníctva Tomáša Druckera prvé návrhy na riešenie nedostatku sestier, či možností motivácie, prečo by ľudia mali pracovať v povolaní sestra a pôrodná asistentka. Uviedla to pre agentúru SITA prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.



"Je potrebné prijať čo najrýchlejšie také opatrenia, aby sa v slovenskom zdravotníctve stabilizovala situácia so sestrami a pôrodnými asistentkami a zároveň sa zatraktívnili tieto povolania, aby prácu sestry alebo pôrodnej asistentky chcelo robiť viac mladých ľudí," zdôraznila Lazorová. Zástupcovia komory chcú ministra presvedčiť, aby sa problémy rezortu riešili systémovo, nie iba čiastkovo.



"Súčasný medicínsky model starostlivosti je nákladný a neefektívny, zadlžuje systém, do ktorého nalievame stále viac peňazí, avšak výkonnosť nie je uspokojivá, pretože sa rozkrádajú zdroje, pacienti nám zbytočne umierajú, zdravotníci sú nespokojní s ohodnotením a s pracovnými podmienkami, pričom sa od nich očakáva, aby liečili lacnejšie, rýchlejšie a s úsmevom," vysvetlila prezidentka komory. Dodala tiež, že prioritou financovania sú nemocnice, pričom ambulantná zložka, vrátane agentúr domácej starostlivosti, je poddimenzovaná.



Podľa Lazorovej je najvyšší čas, aby sa spravili radikálne zmeny v ponímaní akútnej a dlhodobej chronickej starostlivosti. "Nemocnice sú určené na akútne riešenie problémov pacientov, na špičkovú diagnostiku. Musíme vedieť oddeliť tieto formy starostlivosti tak, aby každý z týchto segmentov bol správne nastavený pre potreby našich pacientov. Zariadení dlhodobej starostlivosti budeme potrebovať čoraz väčší objem, pretože ľudia by mali byť kratšie v nemocniciach, starnú a sú prirodzene aj chorľaví," konštatovala Lazorová.



Podľa komory sestry ponúkajú svoj potenciál nielen v nemocniciach, ale aj v zariadeniach, ktorých vznik by mal byť podporovaný zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. Ako priblížila Lazorová, ide teda o liečebne dlhodobo chorých, domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospicové zariadenia a zariadenia pre paliatívnu starostlivosť, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, centrá integrovanej starostlivosti, či zariadenia sociálnych služieb.



"Ošetrovateľských zariadení, ktoré by riadili sestry, a kde by pracovali sestry, zatiaľ na Slovensku nemáme v potrebnom množstve. Je nevyhnutné, aby sme si uvedomili, že sestry dokážu poskytovať kvalitnú starostlivosť v dostatočnom objeme, pričom je dostupná, lacnejšia a efektívna pre pacienta, ako aj pre samotný systém," poukázala prezidentka. S tým úzko súvisia podľa nej aj kompetencie sestier, na ktorých v súčasnosti pracujú. "Verím, že ich nastavíme tak, aby z toho profitoval predovšetkým pacient, pretože sestry sú s pacientom nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni," uzavrela Lazorová.