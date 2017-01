Sestry dúfajú, že minister Drucker zlepší ich podmienky

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) dúfa, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker zlepší podmienky práce sestier. Ako vo svojom stanovisku informovali odbory, vítajú slová ministra o uvedomovaní si dlhodobo nevyhovujúceho nedostatku zdravotných sestier v slovenskom zdravotníctve.



"Naša odborová organizácia upozorňuje na nedostatok sestier už niekoľko rokov. Stav je alarmujúci. Už v súčasnej dobe chýba v systéme zdravotnej starostlivosti vyše 6 000 sestier a neriešenie systémových opatrení na zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál prispieva k jeho súčasnému krízovému stavu, ktorý sa zhoršuje," upozornila predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.



Problémom nie je len podfinancovanie systému



OZ SaPA pripomienkovalo v medzirezortnom rokovaní niekoľko noviel z dielne ministerstva zdravotníctva, no jeho argumenty boli často nevypočuté. "Problémom nie je len podfinancovanie systému, ktoré je chronické, ale hlavne pre sestry a pôrodné asistentky je dôležité výrazné zlepšenie ich pracovných podmienok v ich náročnej práci v podmienkach nepretržitých prevádzok, práci v noci, v službách cez sviatky a víkendy. Očakávajú hlavne zlepšenie ich pracovného prostredia, zlepšenie ochrany a bezpečnosti pri práci a mnoho iných aspektov," dodala Kavecká.



Nízke mzdové ohodnotenie sestier, ktoré vedie k ich masovému odchodu do zahraničia je podľa odborov hlavným, avšak nie jediným problémom, s ktorým sa zdravotné sestry zápasia pri svojej každodennej práci. "Chceme veriť, že ministerstvo zdravotníctva a pán minister Drucker osobne nezostanú len pri konštatovaniach, ako ťažko sa bude redukovať počet chýbajúcich zdravotných sestier," skonštatovala Kavecká.



Dúfajú, že ministerstvo zintenzívni komunikáciu



Odborové združenie dúfa, že ministerstvo zintenzívni komunikáciu a spoluprácu s odborovými združeniami v zdravotníctve, ktoré poznajú súčasnú zlú situáciu najlepšie. "Zároveň dúfame, že pán minister Drucker bude konať tak, aby zdravie pacienta bolo nespochybniteľne na prvom mieste, čo pri súčasných nedostatkoch a pri tomto tempe odlivu sestier do zahraničia bude veľmi ťažké," zdôraznilo OZ SaPA.



Odbory veria, že v novom roku ministerstvo aj Drucker nezostanú len pri vyhláseniach, "ako sme to už niekoľkokrát zažili ústami jeho predchodcov. Všetci vieme, že bez sestier naše zdravotníctvo fungovať nemôže. Preto očakávame po týchto vyhláseniach aj reálne kroky," uzavrelo OZ SaPA.