Šestnásťročný príbeh uzavrie Velez-Zuzulová v St. Moritzi

ST. MORITZ 17. februára (WebNoviny.sk) - Ak by sa dali všetky štarty Veroniky Velez-Zuzulovej na majstrovstvách sveta knižne dokopy, bol by z toho jeden silný lyžiarsky príbeh.



Od roku 2001 slalomová stálica zo Slovenska absolvovala dovedna šesť účastí na majstrovstvách sveta, od 16-ročnej "začiatočníčky" v St. Antone 2001 až po skvelý výkon zrelej pretekárky v Beaver Creeku 2015, ktorému chýbalo k medaile 17 stotín sekundy. .



Velez-Zuzulovej 16-ročný príbeh na MS sa definitívne uzavrie v sobotu vo švajčiarskom St. Moritzi. Či aj s medailovou pointou, ukážu až dve kolá na svahu Corviglia. Dlhoročná členka slalomovej špičky už potvrdila, že ďalšie majstrovstvá sveta o dva roky vo švédskom Aare budú už bez nej.



Agentúra SITA prináša prehľad doterajších vystúpení Veroniky Velez-Zuzulovej na majstrovstvách sveta aj s krátkym komentárom, najmä jej vlastným.







Až tri zo štvorice Sloveniek nedokončili slalom, medzi nimi aj iba 16-ročná "hviezdička" Veronika Zuzulová - nedostala sa ani cez prvý medzičas 1. kola. Na náročnom a zle pripravenom svahu v ťažkých podmienkach bola málo skúsená pretekárka bez šance na lepší výsledok. Majsterkou sveta sa stala Švédka Anja Pärsonová. "Na trati boli také diery, že Veronika sa v nich takmer utopila. Podmienky boli na hranici regulárnosti," uviedol tréner a otec v jednej osobe Timotej Zuzula.



Slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová sa pridala k tým pretekárkam, ktoré nedokončili 1. kolo slalomu v Santa Caterine. Zuzulová vyštartovala na trať s číslom 12 a rovnako ako dve spolufavoritky, Nemka Monika Bergmannová-Schmudererová a Rakúšanka Marlies Schildová, nezvládla prejazd dvojbránkou tesne pred cieľom a predčasne sa lúčila. Dvadsaťročná Bratislavčanka si robila pred štartom majstrovského slalomu solídne nádeje na popredné umiestnenie, ktoré podporoval aj fakt, že v januárovej generálke na MS obsadila v slalome SP v Santa Caterine výborné 4. miesto. V aktuálnej sezóne to boli jej prvé preteky v slalome, ktoré nedokončila. Majsterkou sveta sa stala Chorvátka Janica Kosteličová.



Veronika Zuzulová na MS vo Švédsku celkom nepotvrdila vysoké ambície, ktoré ju podľa výsledkov Svetového pohára radili do prvej desiatky - obsadila 13. miesto. Zuzulovej, ktorá mala štartové číslo 14, nevyšla podľa predstáv prvá jazda. Do cieľa prvého kola prišla 22-ročná Bratislavčanka na priebežnej 11. pozícii, napokon ju však z elitnej tridsiatky predstihlo ešte ďalších sedem pretekárok. V druhom kole, ktoré bolo rytmickejšie postavené, predviedla Zuzulová oveľa lepší výkon (celkovo 11. čas) a v konečnom poradí sa posunula o päť priečok na výslednú 13. pozíciu. Zuzulová vôbec prvýkrát dokončila slalomovú súťaž na majstrovstvách sveta. "S prvým kolom nie som spokojná. V úvode som nechytila rytmus a robila som chyby. V druhom kole to už bolo lepšie," uviedla v prvej reakcii Veronika Zuzulová. O niečo neskôr rozšírila svoje myšlienky: "V tom, či bola trať dostatočne tvrdá alebo mäkká, to určite nebolo. Veľký rozdiel bol v tom, že obe kolá boli úplne rozdielne postavené a to prvé mi nesadlo. Ťažko povedať, aké som mala ambície. Na predchádzajúcom šampionáte som trať ani nezišla. Z tohto pohľadu môžem byť spokojná s tým, čo som dosiahla." Majsterkou sveta sa stala Češka Šárka Záhrobská.



Veronika Zuzulová pokračovala v smoliarskej sezóne aj na svetovom šampionáte vo francúzskom Val d´Isere. V obrovskom slalome sa najlepšia slovenská zjazdárka napokon na štart nepostavila, lebo sa jej pred pretekmi obnovilo zranenie kolena. Natrhla si meniskus a čakala ju artroskopia kolena. Preto nestihla ani štart slalomu. "V rozjazdení jej v kompresii ´ruplo´ v kolene a nemohla naň poriadne zatlačiť. Ihneď ju pozrel taliansky lekár a odporučil pokoj, čiže neštartovať v obrovskom slalome. Zuzulovci neskôr konzultovali vzniknutú situáciu aj so svojím osobným lekárom v Bratislave," informoval vedúci slovenskej výpravy Richard Magdolen. Majsterkou sveta sa stala Nemka Maria Rieschová.



Veronika Zuzulová cestovala na šampionát ako šiesta žena Svetového pohára, ale v Ga-Pa doplatila na slabšiu prvú jazdu, po ktorej sa usadila až na 16. mieste s vyše 2,5- sekundovým mankom za líderkou Marlies Schildovou. Tretí najlepší čas 2. kola ambicióznej Slovenke napokon stačil na posun do prvej desiatky. V nej napokon zostala na 10. priečke, keďže Fínku Tanju Poutiainenovú nediskvalifikovali. "Bola som po prvom kole trochu sklamaná, ale v druhej jazde to už bolo lepšie. Druhé kolo bolo viac zatočenejšie ako to prvé. Myslela som si, že to bude mäkké, ale trať vydržala. Som spokojná najmä s druhým kolom, ktoré bolo postavené viac technickejšie. Vyhovovalo mi, že horná pasáž bola trochu viac zatvorená," uviedla Veronika Zuzulová v cieli 2. kola. Majsterkou sveta sa stala Rakúšanka Marlies Schildová.



Veronika Zuzulová bola v Schladmingu ašpirantkou na medailu, predurčovala ju k tomu tretia priečka v hodnotení slalomu vo Svetovom pohári, aj skvelá forma. Na majstrovskej trati však nepodala svoj najlepší výkon. V 2. kole si napokon udržala 7. miesto z prvej jazdy a dosiahla najlepší výsledok na majstrovstvách sveta v kariére. "Na jednej strane som rada, že som dosiahla svoje najlepšie umiestnenie na MS, ale viem, že to mohlo byť lepšie. Ťažko povedať, kde som na trati zaostala za súperkami. Mám skôr pocit, že to dnes nebol môj deň, ale taký je šport," povedala Veronika Velez-Zuzulová. Majsterkou sveta sa stala mladučká Američanka Mikaela Shiffrinová.



Veronika Velez-Zuzulová nikdy nebola tak blízko k medaile z MS, ako v americkom Beaver Creeku. O 17 stotín jej ju vyfúkla Češka Šárka Strachová. Bol to najlepší výsledok 30-ročnej Slovenky z majstrovstiev sveta v kariére. Velez-Zuzulová figurovala po 1. kole na desiatej priečke, ale najrýchlejšou jazdou 2. kola sa posunula takmer na medailovú pozíciu. Druhé kolo majstrovského slalomu žien postavil otec a tréner Timotej Zuzula a jeho dcéra to výrazne využila. "Nemám si čo vyčítať, odovzdala som maximum, aj keď medaila bola veľmi blízko...Na tieto preteky nezabudnem, lebo som zažila momenty, ktoré som predtým v kariére na majstrovstvách sveta nepoznala. Napríklad vyhlásenie najlepších na zaplnenom námestí. V prvom kole som v neštandardne postavenom slalome s extrémne zatvorenými bránkami poriadne nechytila rytmus, ale druhé kolo som si parádne užila. Dala som do toho všetko, nemala som čo stratiť," komentovala Velez-Zuzulová. Majsterkou sveta sa stala Mikaela Shiffrinová.