Seriál Priatelia bude mať muzikálovú paródiu, zverejnili zoznam skladieb

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Autorská dvojica Bob McSmith a Tobly McSmith pripravuje muzikálovú paródiu seriálu Priatelia (1994 - 2004). Predstavenie s názvom Friends! The Musical! bude možné vidieť v newyorskom Triad Theatre, pričom premiéru naplánovali na jeseň tohto roka. Presný dátum zatiaľ nie je známy.



Tvorcovia tiež zverejnili zoznam skladieb, ktoré sa objavia v projekte, pričom ich názvy odkazujú na známe postavy, frázy či situácie zo seriálu. Spomínaná autorská dvojica už má na konte aj predstavenia ako Bayside! The Musical!, 90210! The Musical!, Katdashians! The Musical! alebo Full House! The Musical!..



Obľúbený seriál Priatelia, ktorý mal 236 epizód, vytvorili David Crane a Marta Kauffman. V sitkome sa predstavili napríklad Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) a David Schwimmer (Ross). Voľným pokračovaním oceňovaného seriálu bol televízny projekt Joey (2004 - 2006), v ktorom sa v titulnej postave predstavil spomínaný Matt LeBlanc.







01 The Only Coffee Shop in New York City



02 45 Grove Street – How Can We Afford This Place?



03 How you Doing, Ladies?



04 Hey Ugly Naked Guy Who Lives Across the Street!



05 We were on a Break!



06 I’m Gonna Hump U



07 Oh. My. God. It’s Janice!



08 Will They or Wont They



09 The Ballad of Fat Monica



10 Could I BE Anymore…..in Love with Monica



11 The One Where We Make a Million Dollars An Episode



12 We’ll Always Be There For You



Informácie pochádzajú z webstránok www.usmagazine.com, www.billboard.com a z archívu agentúry SITA.