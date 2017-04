Turnaj Masters - Augusta National Golf Club





par 72 - konečné poradie





1. Sergio García (Šp.) 279 (71-69-70-69)

AUGUSTA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Sergio García je po 18 rokoch prvý španielsky golfista, ktorý vyhral turnaj Masters, úvodné podujatie z kategórie Majors v sezóne. Na ihrisku Augusta National Golf Clubu rozhodol o víťazovi až rozstrel hneď na prvej jamke s Angličanom Justinom Rosom, úradujúcim olympijským víťazom z Ria de Janeiro.Obaja mali po absolvovaní 72 jamiek na konte deväť úderov pod par ihriska, v nedeľu zahrali rovnaké skóre 69. García predviedol v "náhlej smrti" na jamke číslo 18 birdie a na 71. turnaji Majors v profesionálnej kariére sa dočkal prvého titulu..Z jeho krajanov si naposledy obliekol zelené sako v roku 1999 jeho krajan José María Olazábal, pred ním to dokázal iný Seve Ballesteros. "Bol to neuveriteľný týždeň, budem sa z neho tešiť celý zvyšok života," vyhlásil 37-ročný García, ktorému patrí prémia 1 980 000 USD. "Ak som mal s niekým prehrať, potom so Sergiom. Zaslúžil si to," uviedol Rose.Tretie miesto obsadil víťaz ročníka 2011 Charl Schwartzel z Juhoafrickej republiky. Do súťaže nezasiahla jednotka svetového rebríčka Dustin Johnson, ktorý sa napokon rozhodol neštartovať pre zranenie chrbta., 2. Justin Rose (Angl.), 279 (71-72-67-69), 3. Charl Schwartzel (JAR), 282 (74-72-68-68), 4. Matt Kuchar (USA), 283 (72-73-71-67), Thomas Pieters (Belg.) 283 (72-68-75-68), 6. Paul Casey (Angl.) 284 (72-75-69-68), 7. Kevin Chappell (USA) 285 (71-76-70-68), Rory McIlroy (Sev. Ír.) 285 (72-73-71-69)