Serena zvíťazila vo finále Australian Open nad Venus

MELBOURNE 28. januára (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová zvíťazila nad svojou sestrou Venus za 81 minút 6:4, 6:4 v sobotňajšom finále dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (16. - 29. januára, celková dotácia 50 miliónov AUD, tvrdý povrch Plexicushion).



Získala svoj siedmy singlový titul na tomto podujatí po sezónach 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015 a celkovo 23. vrcholnú trofej, čím v historickom poradí tzv. otvorenej éry osamela na prvej pozícii pred Nemkou Steffi Grafovou, absolútnou rekordérkou je Austrálčanka Margaret Courtová s 24 úspechmi. Serena dosiaľ naposledy na takto významnej scéne uspela minulý rok na Wimbledone. Venus čaká na svoj ôsmy primát vo dvojhre na Majors od Wimbledonu 2008, vo finále bola premiérovo od Wimbledonu 2009. .



Tridsapäťročná rodáčka zo Saginawu Serena sa v pondelok vráti pred Angelique Kerberovú na čelo svetového rebríčka WTA vo dvojhre. Po osemfinálovom nezdare Nemky na to potrebovala práve triumf na medzinárodných otvorených majstrovstvách Austrálie, úlohu zvládla. Kerberová sa premiérovo vo svojej kariére dostala na vrchol 12. septembra 2016 po víťazstve na newyorských US Open. Stala sa 22. líderkou v histórii. Mladšia zo sestier Williamsových predtým úradovala vo svojom šiestom funkčnom období 186 týždňov (18. februára 2013 - 11. septembra 2016), dovedna ich ako jednotka má na konte 309. Serena vlani v Melbourne prehrala vo finále práve s Kerberovou.



Patrickom Mouratoglouom trénersky dozorovaná Serena vedie v bilancii zo vzájomných súbojov s Venus už 17:11 (na GS 10:5, z toho v šampiónskych dueloch 7:2) vrátane triumfu 7:6 (4), 3:6, 6:4 v melbournskom finále v roku 2003. Uspela v ôsmej z ostatných deviatich konfrontácií. Rivalita trvá od AO 1998, vtedy v 2. kole zvíťazila Venus 7:6 (4), 6:1. Rodinný súboj sa do soboty naposledy konal vo štvrťfinále US Open 2015, Serena sa presadila 6:2, 1:6, 6:3. Mladšia z Williamsových prešla "pavúkom" bez odovzdania čo i len setu, pripomenula výkon Rusky Marie Šarapovovej spred deviatich rokov.



- Venus Williamsová (USA-13) 6:4, 6:4 za 81 minút



Serena okamžite dosiahla brejk, keď Venus pod tlakom skóre 15:40 urobila v jasnej situácii zlú ofenzívnu voľbu a len sa prizerala forhendovému krížnemu obhodeniu. Venus sa potom z 0:30 na príjme, resp. súperkinho gembalu nastoleného esom dostala až do brejkbalovej výhody, ku ktorej jej pomohla páska siete. Serena prepálila bežný forhend - 1:1. Venus za stavu 30:30 v treťom geme prehnala forhend v prestrelke. Hrozbu vymazala forhendovým volejom z dôrazne vynútenej pozície a neskoršiu druhú (už po varovaní pre Serenu od Alison Langovej za rozbitie rakety po "prasiatku") odstránila gurážnym bekhendom popri čiare, ale proti tretej poslala forhend do siete - 1:2.



Serena pri potvrdzovaní znova z 30:0 pripustila 30:30. Od skóre 40:30 spáchala dve dvojchyby v rade, brejkbal eliminovala esom. Ďalšiemu čelila po bekhendovej chybe a vyvolala povzdych publika dvojchybou číslo tri v tejto hre - 2:2. Venus si počínala uvoľnenejšie, pozitívnejšie a spoľahlivejšie, hoci ani ona nebola bez výkyvov - 3:2 po prvom udržanom podaní. Obvykle prakticky "nebrejknuteľná" Serena vyzerala na hetrik prehraných podaní, keď v šiestej hre klesla na 0:30, ale povzbudivo preklopila, začalo jej padať prvé - 3:3.



Venus dvojchybou stanovila 30:30 na servise a Serena zabrala jemnocitným bekhendovým stopvolejom (po prípravnej rane s výbornou dĺžkou). Ďalším priebojným returnom si to nastavila na bekhendové dorazenie - 4:3. Ani v ôsmom geme sa však nevyhla ťažkostiam na servise. Nediktovala a v neutrálnych výmenách stále bola o čosi neistejšia, napriek tomu sa opäť vymanévrovala z 0:30, zakončila to kombináciou "vytláčacieho" servisu a "winneru" do voľnej časti dvorca.



Venus pri podávaní proti prehre v úvodnej časti mala 0:15 aj 15:30, ale napokon s prehľadom prinútila Serenu doservovať si to. Favoritka obstála. Esom si dopriala kolekciu troch setbalov a pridala ešte jedno eso, svoje siedme. Priebežne mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 16:14, Venus 11:15. Serena ťažila najmä z efektívnejších prvých úderov, teda servisu a returnu.



Venus sa bez zásadnejších problémov ujala vedenia v druhom dejstve. Serena vyrovnala na 1:1, hoci od 40:0 tentoraz potrebovala všetky tri gembaly. Ani tri brejkbaly jej nestačili v treťom geme. Venus dvojchybou spadla na 0:40, ale trikrát si pomohla podaním a od zhody sa iste dostala na 2:1, javilo sa to ako jeden z najkľúčovejších momentov. Serena za stavu 40:30 vo štvrtom geme privítala zbytočné zlyhanie oponentky až príliš unáhlene preberajúcej iniciatívu - 2:2. Venus ešte jednoduchšie išla na 3:2, zavŕšila to esom na "téčko" pri skóre 40:15.



Serena za stavu 15:15 v šiestej hre nepykala za smeč presne na raketu súperky, popchlo ju to k hladkému vyrovnaniu na 3:3. Venus robila čoraz viac chýb pri úderoch, ktorými sa snažila o prísnejší prístup. Serena stále bola nadštandardne účinná na returne najmä do druhého servisu a takto si aj dopriala nádejných 30:15 v siedmom geme. Venus trafila eso, ale vo vysiľujúcej obojstrannej kanonáde vyhodila forhend. Serena riskla bekhendový príjem, neviedlo to k zisku - zhoda. Forhendová oprava znamenala ďalší brejkbal, piaty v sete. Venus sa zachránila dostatočným podaním. Serena sa však presadila bekhendom popri čiare a vytúžené prerazenie prišlo rezolútnym bekhendovým krížnym príjmom.



Serena sa bleskovo na nulu posunula na 5:3, bola na cieľovej šachovnici. Venus ju aj v tejto časti vystavila vždy náročnej úlohe dopodávať sa. Vstúpeným bekhendovým krosom naznačila zápletku, ale jej reflexívny bekhendový return zastavila sieť. Serena potom v 24-úderovej výmene poslala forhend z plného pohybu do siete, bekhendom popri čiare však dala na 30:30, kvitovala lacný forhend Venus do siete a mečbal premenila postupným útokom. Nasledovalo dojaté a dojímavé sesterské objatie pri sieti.



1. kolo: Belinda Bencicová (Švaj., 59. vo svetovom rebríčku) 6:4, 6:3 za 79 minút



2. kolo: Lucie Šafářová (ČR/61.) 6:3, 6:4 za 85 minút



3. kolo: Nicole Gibbsová (USA/92.) 6:1, 6:3 za 63 minút



4. kolo (osemfinále): Barbora Strýcová (ČR-16/16.) 7:5, 6:4 za 105 minút



štvrťfinále: Johanna Kontová (V. Brit.-9/9.) 6:2, 6:3 za 75 minút



semifinále: Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor./79.) 6:2, 6:1 za 50 minút



finále: Venus Williamsová (USA-13/17.) 6:4, 6:4 za 81 minút



1998 Melbourne Australian Open tvrdý povrch 2. kolo Venus 7:6 (4), 6:1



1998 Rím antuka štvrťfinále Venus 6:4, 6:2



1999 Miami tvrdý povrch finále Venus 6:1, 4:6, 6:4



1999 Mníchov Grand Slam Cup tvrdý povrch finále Serena 6:1, 3:6, 6:3



2000 Londýn Wimbledon tráva semifinále Venus 6:2, 7:6 (3)



2001 New York US Open tvrdý povrch finále Venus 6:2, 6:4



2002 Miami tvrdý povrch semifinále Serena 6:2, 6:2



2002 Paríž Roland Garros antuka finále Serena 7:5, 6:3



2002 Londýn Wimbledon tráva finále Serena 7:6 (4), 6:3



2002 New York US Open tvrdý povrch finále Serena 6:4, 6:3



2003 Melbourne Australian Open tvrdý povrch finále Serena 7:6 (4), 3:6, 6:4



2003 Londýn Wimbledon tráva finále Serena 4:6, 6:4, 6:2



2005 Miami tvrdý povrch štvrťfinále Venus 6:1, 7:6 (8)



2005 New York US Open tvrdý povrch osemfinále Venus 7:6 (5), 6:2



2008 Bangalore tvrdý povrch semifinále Serena 6:3, 3:6, 7:6 (4)



2008 Londýn Wimbledon tráva finále Venus 7:5, 6:4



2008 New York US Open tvrdý povrch štvrťfinále Serena 7:6 (6), 7:6 (7)



2008 Dauha MS WTA tvrdý povrch skupina Venus 5:7, 6:1, 6:0



2009 Dubaj tvrdý povrch semifinále Venus 6:1, 2:6, 7:6 (3)



2009 Miami tvrdý povrch semifinále Serena 6:4, 3:6, 6:3



2009 Londýn Wimbledon tráva finále Serena 7:6 (3), 6:2



2009 Dauha MS WTA tvrdý povrch skupina Serena 5:7, 6:4, 7:6 (4)



2009 Dauha MS WTA tvrdý povrch finále Serena 6:2, 7:6 (4)



2013 Charleston zelená antuka semifinále Serena 6:1, 6:2



2014 Montreal tvrdý povrch semifinále Venus 6:7 (2), 6:2, 6:3



2015 Londýn Wimbledon tráva osemfinále Serena 6:4, 6:3



2015 New York US Open tvrdý povrch štvrťfinále Serena 6:2, 1:6, 6:3



2016 Melbourne Australian Open tvrdý povrch finále Serena 6:4, 6:4



Pozn.: V prehľade nie je uvedené semifinále v Indian Wells v roku 2001, na ktoré Venus pre zranenie nenastúpila.



1999 Paríž (hala), Indian Wells, Los Angeles, US Open, Grand Slam Cup (Mníchov)



2000 Hannover, Los Angeles, Tokio



2001 Indian Wells, Toronto, MS WTA (Mníchov)



2002 Scottsdale, Miami, Rím, Roland Garros, Wimbledon, US Open, Tokio, Lipsko



2003 Australian Open, Paríž (hala), Miami, Wimbledon



2004 Miami, Peking



2005 Australian Open



2007 Australian Open, Miami



2008 Bangalore, Miami, Charleston, US Open



2009 Australian Open, Wimbledon, MS WTA (Dauha)



2010 Australian Open, Wimbledon



2011 Stanford, Toronto



2012 Charleston, Madrid, Wimbledon, Stanford, OH (Londýn), US Open, MS WTA (Istanbul)



2013 Brisbane, Miami, Charleston, Madrid, Rím, Roland Garros, Bastad, Toronto, US Open, Peking, MS WTA (Istanbul)



2014 Brisbane, Miami, Rím, Stanford, Cincinnati, US Open, MS WTA (Singapur)



2015 Australian Open, Miami, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati



2016 Rím, Wimbledon



2017 Australian Open