Serena pustila do sveta fotku s bruškom omylom, šmykla sa jej ruka

VANCOUVER 26. apríla (WebNoviny.sk) - Nebyť omylu, tehotenstvo americkej tenistky Sereny Williamsovej by ešte stále bolo tajomstvom. Budúca mamička priznala, že pri manipulácii s elektronickými fotografiami na sociálnej sieti Snapchate klikla na nesprávnu ikonu.Snímka tenistky v plavkách so statusom "20 týždňov" okamžite vzbudilo pozornosť. Serena príspevok zmazala, ale tehotenstvo neskôr potvrdili jej zástupcovia a následne aj internetová stránka Tenisovej asociácie žien (WTA).."Iba som si chcela uložiť fotky. Robila som to toľkokrát, ale teraz mi ušla ruka," priznala Williamsová, ale z nechceného úniku nerobí vedu, pretože v blízkej budúcnosti aj tak mala v pláne podeliť sa o informáciu so svetom.Tridsaťpäťročná 23-násobná grandslamová šampiónka vo dvojhre Serena Williamsová čaká dieťa s Alexisom Ohanianom, spoluzakladateľom Redditu a internetovým magnátom. Minulý rok v decembri oznámili svoje zasnúbenie.