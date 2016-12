Serena Williamsová sa zasnúbila. Oznámila to básňou

NEW YORK 30. decembra (WebNoviny.sk) - Fenomenálna americká tenistka Serena Williamsová je zasnúbená. Jej vyvoleným je Alexis Ohanian, internetový podnikateľ známy najmä ako spoluzakladateľ siete Reddit.



Zasnúbenie 22-násobnej grandslamovej šampiónky vo dvojhre a súčasnej svetovej dvojky rebríčka WTA oznámila AP prostredníctvom emailu Williamsovej agentka Jill Smollerová.







Prípadný dátum svadby zatiaľ zaľúbenci nezverejnili. "Povedala áno," znie stručné rezumé významnej chvíle podľa 33-ročného Ohaniana, zverejnil ho na facebooku. Serena zasa na reddit pridala báseň, ktorá jej priniesla dôležité životné rozhodniutie netýkajúce sa tenisu.



"Prišla som domov a našla som si zbalenú tašku s odkazom smer Rím. Odviezol ma presne na to isté miesto, kde sa naše hviezdy prvýkrát stretli. Vtedy to bola náhoda, ale teraz už zámer. Náš kruh sa definitívne uzatvára. Pokľakol a povedal iba štyri slová. A ja som odpovedala áno," informovala Serena Williamsová poetickou formou.



Americká tenisová superžena počas kariéry strávila na vrchole rebríčka 309 týždňov, čo ju radí na tretie miesto v otvorenej ére tenisu. Tohto roku v júli sa po siedmy raz tešila zo singlového triumfu na Wimbledone, čím sa dostala na hranicu 22 grandslamových prvenstiev a vyrovnala tým rekord Nemky Steffi Grafovej v už spomenutej tzv. open ére.



V septembri sa na US Open dočkala 308. zápasového triumfu na turnaji veľkej štvorky, čím sa v historickej tabuľke oboch pohlaví dostala na prvé miesto pred Švajčiara Rogera Federera. Serena Williamsová má aktuálne grandslamové skóre 309-43, Federer 307-51. Pre porovnanie, najúspešnejšia žena pred Serenou - Martina Navrátilová - ukončila kariéru s bilanciou 306-49.