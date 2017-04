Serena Williamsová oznámila radostnú správu, úspešná tenistka je tehotná

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová je tehotná. Oznámila to na snapchate, upozornil na to napríklad web usmagazine.com.



Tridsaťpäťročná 23-násobná grandslamová šampiónka vo dvojhre čaká dieťa so svojím snúbencom Alexisom Ohanianom, spoluzakladateľom Redditu a internetovým magnátom. Je v 20. týždni gravidity. Zatiaľ nie je známe, či po pôrode hodlá pokračovať vo svojej kariére..





Serena nebola v akcii od 28. januára, napriek tomu sa 24. apríla vráti pred Nemku Angelique Kerberovú na najvyššiu priečku vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre. Predchádzajúce prepočty viacerých špecializovaných webov v pondelok oficiálne potvrdila Tenisová asociácia žien.



Kerberová je k 17. aprílu na čele piaty týždeň v rade. Predtým bola líderkou dvadsať týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017. Medzičasom sedem týždňov viedla práve Serena. Američanku čaká ôsme funkčné obdobie na vrchole, resp. 317. týždeň panovania dovedna. V historickom prehľade je tretia za Nemkou Steffi Grafovou (377) a krajankou s českým pôvodom Martinou Navrátilovou (332).



Tridsaťpäťročná Serena pred takmer troma mesiacmi zdolala svoju staršiu sestru Venus 6:4, 6:4 vo finále melbournských grandslamových Australian Open, odvtedy absentuje.