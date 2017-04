Serena Williamsová nehrala od 28. januára, ale opäť je svetovou jednotkou

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová nebola v akcii od 28. januára a ešte dlho nebude, 24. apríla sa však vrátila pred Nemku Angelique Kerberovú na najvyššiu priečku vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre.



Kerberovej ubudli body .



O spomenutej skutočnosti už 9. apríla rozhodla v kombinácii s programom na nasledujúce obdobie.





Na následných podujatiach so štatútom International vo švajčiarskom Bieli a kolumbijskej Bogote totiž prominentky nehrali a minulý týždeň bol asociačný termín vyhradený na Pohár federácie reprezentačných družstiev žien.



Kerberovej v pondelok ubudli body za vlaňajší celkový triumf v Stuttgarte, ktorý sa v sezóne 2016 konal o týždeň skôr.



Serena je tehotná



Kerberová bola k 17. aprílu na čele piaty týždeň v rade. Predtým bola líderkou dvadsať týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017. Medzičasom sedem týždňov viedla práve Serena.



Američanka zažíva ôsme funkčné obdobie na vrchole, resp. 317. týždeň panovania dovedna. V historickom prehľade je tretia za Nemkou Steffi Grafovou (377) a krajankou s českým pôvodom Martinou Navrátilovou (332).



Tridsaťpäťročná Serena pred takmer troma mesiacmi , odvtedy absentuje.



Minulú stredu oznámila, že je v 20. týždni tehotenstva. Snúbencom Američanky je Alexis Ohanian, spoluzakladateľ Redditu a internetový magnát. Serena sa podľa svojich zástupcov, na ktorých sa odvolal oficiálny web Tenisovej asociácie žien, plánuje vrátiť do súťažného diania v sezóne 2018.



