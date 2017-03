Separatisti v Donbase znárodnili podniky, Ukrajinu trestajú za blokádu



KYJEV 1. marca (Weboviny.sk) - Samozvané republiky vyhlásené na východe Ukrajiny prevzali v stredu kontrolu nad priemyselnými podnikmi pod ukrajinskou jurisdikciou, ktoré pôsobia v Donbase. Tieto opatrenia sú reakciou Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) na pretrvávajúcu blokádu železničných tratí medzi Donbasom a inými časťami Ukrajiny zo strany ukrajinských radikálov.



O pripravenosti prevziať od 1. marca kontrolu nad ukrajinskými priemyselnými podnikmi pôsobiacimi v samozvaných republikách v Donbase informovali predstavitelia vedenia DĽR a LĽR v pondelok 27. februára, keď dali radikálom ultimátum, aby do utorkovej polnoci miestneho času ukončili blokádu železničných tratí. .



Radikáli toto ultimátum odmietli



Radikáli toto ultimátum odmietli a navyše avizovali, že svoj protest mienia rozšíriť aj na blokádu tratí smerujúcich do Ruska. Vládne zdroje v DĽR podľa agentúry RIA Novosti uviedli, že zavedenie nútenej správy nad firmami pod ukrajinskou jurisdikciou umožní "rozšíriť možnosti (DĽR) v oblasti zahraničného obchodu".



Minister priemyslu a obchodu DĽR Alexej Granovskij pre RIA Novosti uviedol, že zámer vedení DĽR A LĽR orientovať sa na ruský trh a trhy iných krajín. Dodal, že firmy pôsobiace v Donbase sa začali orientovať na iné ako ukrajinský trh už pred dvoma rokmi.



V oboch donbaských republikách už v pondelok vznikli štáby na kontrolu prechodu donbaských priemyselných podnikov spod ukrajinskej jurisdikcie pod nútenú správu. Úrady v DĽR i LĽR zdôraznili, že ich hlavnou úlohou bude ochrana práv zamestnancov podnikov. Úrady tiež stanovili, že právnické osoby i podnikatelia, ktorí pracujú v Donbase, ale nemajú tam nahlásený pobyt, musia do 1. marca uzavrieť zmluvy s daňovými úradmi. V opačnom prípade bude v ich firmách vyhlásená dočasná správa.



Blokáda Donbasu sa začala v januári



Blokáda Donbasu sa začala 25. januára, keď skupina bývalých účastníkov vládnej vojenskej operácie (ATO) v Donbase, medzi ktorými boli aj poslanci ukrajinského parlamentu, zablokovala na viacerých úsekoch železničné trate vedúce na územia kontrolované separatistami. Radikáli svoj krok zdôvodnili tvrdením, že akékoľvek obchodovanie so samozvanými republikami v Doneckej a Luhanskej oblasti je protizákonné.



Doterajšia blokáda viedla k výpadkom v zásobovaní uhlím, ukrajinské úrady boli preto nútené zaviesť mimoriadne úsporné opatrenia. Pozorovatelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) už dlhšie upozorňujú, že dopravná a ekonomická blokáda Donbasu môže viesť k humanitárnej katastrofe v regióne. Vyzvali preto Kyjev, aby ju odstránil.



Požiadavka na odstránenie blokády je jedným z bodov nedávneho vyhlásenia kontaktnej skupiny pre urovnanie situácie v Donbase. Agentúra RIA Novosti informovala, že hlavný štáb radikálov zaznamenal v utorok útok na svojich aktivistov v oblasti mesta Kryvyj Torec. Radikáli z neho obvinili kyjevské vedenie. Ukrajinská polícia, ktorá na mieste zasahovala, zadržala 37 podozrivých osôb.