Senátny výbor poprel prezidentove tvrdenia, že vláda odpočúvala Trump Tower

Washington 17. marca (WebNoviny.sk) - Neexistujú "nijaké indície", že newyorský mrakodrap Trump Tower patriaci prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi bol pred alebo po prezidentských voľbách sledovaný americkou vládou. Vyhlásil to v noci nadnes predseda zvláštneho senátneho výboru pre spravodajské služby Richard Burr.



Tento republikánsky senátor tým odmietol Trumpove tvrdenie, že bola odpočúvaná jeho telefonická komunikácia. Prezident totiž obvinil svojho predchodcu v Bielom dome Baracka Obamu z odpočúvania Trump Toweru počas napätej predvolebnej kampane, v ktorej stál Trump proti demokratickej rivalke Hillary Clintonovej..



Tlačový hovorca Bieleho domu Sean Spicer však na štvrtkovom brífingu uviedol, že Trump si za svojimi vyhláseniami stojí. Spicer takisto odmietol prijať závery zmieneného výboru, o ktorých povedal, že "nejde o zistenia".



Burr je jedným zo skupiny republikánskych zákonodarcov, ktorí odmietajú Trumpove tvrdenie, uvádza spravodajská stanica BBC. "Na základe dostupných údajov sme nenašli žiadne indície, že budova Trump Tower bola predmetom sledovania akoukoľvek zložkou vlády USA pred alebo po vo voľbách v roku 2016," uviedol Burr v spoločnom vyhlásení so senátorom Markom Warnerom, ktorý je podpredsedom výboru. Rovnaký názor vyjadril aj predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan.



To však neodradilo Trumpa, ktorý vyhlásil, že "odpočúvanie zahŕňa množstvo rozličných vecí". Zároveň naznačil, že ohľadom inkriminovaných obvinení bude v nasledujúcich týždňoch odhalených viac detailov.