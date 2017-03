Šéfredaktor denníka Die Welt poprosil Erdogana o prepustenie novinára Deniza Yücela

BERLÍN/ANKARA/ISTANBUL 7. marca (WebNoviny.sk) - Šéfredaktor nemeckého denníka Die Welt Ulf Poschardt sa obrátil otvoreným listom na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s prosbou o prepustenie v Turecku uväzneného spravodajcu tohto periodika Deniza Yücela na slobodu.



Odosielateľ sa v úvode písomnosti, o ktorej obsahu informovala tlačová agentúra DPA, predstavuje adresátovi a zdôrazňuje, že si robí veľké starosti o spravodajcu ním riadeného periodika, ktorý je už viac ako týždeň vo vyšetrovacej väzbe..



Šéfredaktor pripomína, že keď angažoval uväzneného pre redakciu Die Welt, predpokladal, že bude písať o vnútornej politike, potom však zistil, ako veľmi miluje krajinu svojich predkov, a preto súhlasil, aby robil spravodajcu denníka v Turecku. Odvtedy sa záujem o spravodajstvo Die Welt viac ako zdvojnásobil, poznamenáva.





Turecko a Nemecko spája mnohé



Poschardt pripomína, že jeho otec ako bavorský úradník pomáhal na tureckom ministerstve financií v Ankare v 80. rokoch minulého storočia s modernizáciou daňovej správy a ešte dnes spomína na neuveriteľnú usilovnosť a angažovanosť tamojších kolegov.



Podľa jeho slov Turecko a Nemecko spája mnohé, a to nielen milióny nemeckých občanov tureckého pôvodu, ktorý nezriedka disponujú podobne ako uväznený dvojakým občianstvom, ale aj pestrá história, v ktorej sa obom stranám najviac darilo, keď rešpektovali vzájomné záujmy.



"Súčasné pomery to neodrážajú a Vy, predovšetkým Vy, to môžete zmeniť," formuluje šéfredaktor Die Welt v otvorenom liste najvyššiemu tureckému predstaviteľovi.





Obvinili ho aj zo špionáže



Odosielateľ pripomína, že sa uväznený novinár, kritický a teda nepohodlný, dobrovoľne prihlásil na polícii a spolupracuje s vyšetrovateľmi. Zároveň adresátovi pripomína i jeho osobnú skúsenosť s uväznením z politických dôvodov a apeluje na neho, aby Yücela nechal prepustiť na slobodu.



Štyridsaťtriročný žurnalista strávil do uvalenia vyšetrovacej väzby v policajnej cele predbežného zadržania 13 dní po tom, čo sa sám prihlásil na polícii, keď sa dozvedel, že sa po ňom pátra.



Novinárovo uväznenie ešte zvýšilo jestvujúce napätie v dvojstranných vzťahoch medzi Nemeckom a Tureckom. Yücel čelí obvineniu z teroristickej propagandy v prospech mimo zákon postavenej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a Gülenovho hnutia, ktoré je v Turecku považované za iniciátora vlani zmareného pokusu o puč v krajine, ako aj z podnecovania nenávisti. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ho však obvinil aj zo špionáže a označil za nemeckého agenta.



Právni zástupcovia Yücela podali sťažnosť voči jeho uväzneniu. Advokáti sťažnosť zdôvodnili tým, že podľa ich názoru je uvalenie väzby na žurnalistu tak v rozpore s platnou tureckou legislatívou, ako aj s výkladom Európskeho súdu pre ľudské práva.



