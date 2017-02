Šéfa slovenských bobistov Jagnešáka prepustili z väzby

Spomedzi šiestich obvinených, ktorých minulý týždeň v rámci kauzy takáčovci zobral Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici do väzby,....

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Spomedzi šiestich obvinených, ktorých minulý týždeň v rámci kauzy takáčovci zobral Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici do väzby, prepustil vo štvrtok Najvyšší súd SR troch na slobodu.



Ako agentúru SITA informoval hovorca NS SR Boris Urbančík, súd na neverejnom zasadnutí rozhodol o prepustení Ivana C., Imricha B., predsedu Slovenského zväzu bobistov a športového funkcionára Milana Jagnešáka. .



Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných súvisiacich trestných činov, ako je vydieranie, hrubý nátlak, poškodzovanie cudzej veci a iné. Podľa prokuratúry trestnú činnosť páchali od roku 2009 do súčasnosti. Zadržali ich pri policajnej akcii Aladin v nedeľu 29. januára.