Šéf nemeckých zjazdárov soptil, najradšej by šiel domov

ST. MORITZ 14. februára (WebNoviny.sk) - V utorkovej súťaži družstiev na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v St. Moritzi zaváhali viacerí favorizované krajiny, ale najviac frustrovaní zrejme boli Nemci. Podľa ich šéfa Wolfganga Maiera ani v náznakoch nepočítali s tým, žeby ich hneď v prvom kole vyraďovacích pretekov mohli vyradiť Slováci. Tí sa napokon senzačne dostali až do finále, kde tesne podľahli Francúzom.



"Som emocionálne v koncoch, s týmto som vôbec nerátal. Najradšej by som šiel hneď teraz domov alebo niečo rozbil. Ani neviem presne pomenovať, aký som nazlostený," povedal riaditeľ alpského lyžovania na Nemeckom lyžiarskom zväze Wolfgang Maier na webe sportal.de zo správy agentúry sid..



Všetko to odštartovala Petra Vlhová zdolaním Leny Dürrovej. Potom síce Stefan Luitz podľa predpokladov tromfol Andreasa Žampu, ale Christina Geigerová nemala nárok na Veroniku Velez-Zuzulovú a skúsený Felix Neureuther senzačne nestačil na Mateja Falata, ktorý sa len málokedy zjaví na pretekoch Svetového pohára. Prehral s ním o 13 stotín.



A to ešte Nemci, v mylnej predstave prevahy nad Slovákmi, nechali sedieť víťaza nedávnych pretekov Svetového pohára v paralelnom slalome v Štokholme Linusa Strassera.



"Mal som problém s chrbtom. Počas skoku mi tam niečo ruplo a už som nemohol pridať v závere," argumentoval Neureuther, prečo prehral s Falatom, ktorému patrí v slalomovom rebríčku FIS bodov 175. miesto. "Musím sa teraz sústrediť na to, aby som si vyliečil chrbát," dodal Neureuther, víťaz 12 pretekov Svetového pohára a štvornásobný medailista z majstrovstiev sveta.