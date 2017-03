Šéf klubu z Detvy nadával Trenčanom, obhajuje sa emóciami

DETVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Spŕšku výrazov, aké neznesie novinový papier, adresoval šéf HC 07 Orin Detva Róbert Ľupták súperovi z Trenčína paradoxne po víťazstve Podpoľancov 4:3 po predĺžení v utorňajšom zápase play-out hokejovej Tipsport ligy 2016/2017.



Informuje o tom Nový Čas na webe cas.sk aj s dôkazovým videom, v ktorom popredný funkcionár domáceho klubu vulgárne nadáva pred šatňou hostí - bližšie k nej ho nepustil usporiadateľ. Ľupták nadávkou počastoval aj útočníka Dukly Marcela Hossu..





"Nikomu som neublížil, len som si povedal svoj názor. Aj keď ma s odstupom času mrzí, lebo som nemusel reagovať až tak. V každom prípade som hrdý na mojich chlapcov, ktorí dokázali, že hokej na kvalitnej úrovni sa dá robiť aj v malom meste, bez veľkých peňazí - a najmä so srdcom. Vždy som tvrdil, že emócie k športu patria. Nemám rád, keď sa niekto vyvyšuje. A keď, tak nech ukáže kvality na ľade. Ospravedlnil som sa šéfovi Dukly pánovi Ružičkovi, no stále tvrdím, že svoj názor vysloviť môžem a to mi nikto nezakáže," uviedol pre Nový Čas Róbert Ľupták.



"Pýtal som sa ho, aký mal dôvod na svoju reakciu, keďže ja som tam nebol. Ospravedlnil sa mi, vraj zápasy prežíva emotívne a aby sme sa nehnevali,“ potvrdil pre spomenutý zdroj predseda predstavenstva Dukly Viliam Ružička. Vedenie klubu poslalo podnet na disciplinárnu komisiu Slovenského zväzu ľadového hokeja, dodáva Nový Čas.