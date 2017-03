Šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne má Druckerovu dôveru

Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan a jej manažment majú naďalej dôveru ministra zdravotníctva Tomáša Druckera.....

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan a jej manažment majú naďalej dôveru ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Šéf rezortu to povedal novinárom po ich spoločnom stretnutí. "Chcem, aby poisťovňa bola ešte viac otvorená k médiám, verejnosti, aby dostatočne transparentne komunikovala," povedal Drucker.



Minister pripomenul, že VšZP nikdy nemala záujem šetriť na pacientovi. "V ozdravnom pláne sa v ďalších prílohách ocitli aj niektoré ďalšie podnety a návrhy, ktoré ale nie sú schválené z hľadiska úspor," vysvetlil Drucker..





Tak sa udialo, tak sa stalo



V utorok zverejnil premiér Robert Fico na sociálnej sieti video, v ktorom telefonuje s generálnym riaditeľom VšZP a vyzýva ho, aby zahodil ozdravný plán zdravotnej poisťovne.



"Premiér sa rozhodol politicky vystúpiť, telefonoval mi a povedal, že teda má s tým politický problém. Ja som ho ubezpečil, že tie opatrenia nebudú namierené proti pacientom. Nie je mi to príjemné, myslím si, že to nie je ani príjemné šéfovi poisťovne. Tak sa udialo, tak sa stalo," reagoval na premiérovo video Drucker.



Minister zdravotníctva avizoval pred stredajším rokovaním vlády, že chce v stredu diskutovať s Kočanom. "Posledné dva týždne boli komunikačne veľmi ťažké, napriek tomu, že sme sa snažili dementovať niektoré veci, ktoré vzišli zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne," povedal.



Drucker pripustil komunikačnú chybu



Drucker pripustil, že sa mu nepodarilo správne odkomunikovať ozdravný plán zdravotnej poisťovne a chystané opatrenia. "Asi sme to možno správne nezvládli. V tomto si musím naliať čistého vína aj smerom ku mne," povedal minister.



Nedostatočnú komunikáciu si priznal aj Kočan. "Budeme oveľa intenzívnejšie komunikovať s verejnosťou, s novinárskou obcou o tom, aké kroky pripravujeme, prečo si myslíme, že sa v žiadnom prípade nedotknú pacienta a sú zamerané predovšetkým na lepšiu a efektívnejšiu distribúciu zdrojov, ktoré máme k dispozícii," poznamenal generálny riaditeľ.



Kočan vysvetlil, že časť zlej komunikácie spôsobila príloha 8, ktorá vysvetľuje ďalšie návrhy. Ubezpečil však, že nie sú zahrnuté v ozdravnom pláne, išlo len o námety na diskusiu. "Už som komunikoval s pánom predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomášom Haškom, navrhneme túto prílohu vypustiť úplne z ozdravného plánu," uzavrel Kočan.



,