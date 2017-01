Šéf OSN: Intolerancia narastá, jej spúšťačom je populizmus

NEW YORK 28. januára (WebNoviny.sk) - Vzostup populizmu vyvolal nárast antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie, nenávisti voči moslimom a ďalšie formy intolerancie, varoval v piatok generálny tajomník OSN António Guterres.



Nový šéf OSN hovoril na výročnej akcii k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu k niekoľkým stovkám ľudí, medzi ktorými boli aj preživší holokaust. Povedal, že na verejnosti sa udomácňuje "nový normál", v ktorom "predsudok dostal voľnú vstupenku a dvere sú otvorené ešte väčšej nenávisti"..



Guterres, ktorý ako portugalský premiér inicioval, že parlament v roku 1996 zrušil list zo 16. storočia vyhosťujúci z krajiny všetkých židov, povedal, že ľudí ako je on, ktorí vyrastali po druhej svetovej vojne, nikdy ani nenapadlo, že sa znova stretnú s nárastom útokov na židov v Európe.



"Bolo by nebezpečnou chybou myslieť si, že holokaust bol len výsledkom šialenstva hŕstky zločinných nacistov. Práve naopak, holokaust bol vyvrcholením tisícročí nenávisti, hľadania obetných baránkov a diskriminácie zacielenej na židov, ktorú dnes poznáme ako antisemitizmus," varoval.



"Iracionalita a neznášanlivosť sú späť". "Antisemitizmus sa má k svetu," pokračoval. Niektorí ľudia naďalej popierajú holokaust napriek faktom, zdôraznil ďalej Guterres a upozornil na nový trend revizionizmu holokaustu "s prepisovaním dejín a dokonca s poctami pre zneuctených predstaviteľov z tých čias."



Nový šéf OSN varoval, že nenávistné prejavy a antisemitské zobrazenia sa voľne šíria na internete a v sociálnych médiách a násilné extrémistické skupiny využívajú antisemitské výzvy, "aby prebudili svoje sily a získali nových stúpencov." Nárast intolerancie v mnohých formách "spúšťa populizmus", zdôraznil.



Škatuľkovanie moslimov "vyvoláva hlboké znepokojenie" povedal ďalej a uviedol, že má "mimoriadne obavy z diskriminácie, ktorej čelia menšiny, utečenci a migranti vo svete." Guterres povedal, že OSN musí presadzovať toleranciu, posilniť svoje ľudskoprávne operácie, zasadzovať sa za to, aby boli páchatelia vážnych zločinov postavení pred súd a investovať do vzdelávania a mládeže.



"Musíme posilňovať sociálnu súdržnosť, aby ľudia cítili, že diverzita je plus a nie hrozba," dodal.