Šéf Čistého dňa vraj nie je zdravý, Lipšic podáva trestné oznámenie

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Advokát a expolitik Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na riaditeľa resocializačného strediska Čistý deň v Galante za subvenčný podvod.



Ako v utorok novinárom vysvetlil, Tománek nie je zdravotne spôsobilý vykonávať funkciu riaditeľa takéhoto zariadenia. Jeho diagnózu špecifikovať odmietol a odmietol tiež prezradiť, kto mu Tománkovu zdravotnú dokumentáciu poskytol. „Je zjavné, že človek s takouto vážnou diagnózou nikdy nemohol legálne byť na čele zariadenia, kde sa majú liečiť drogovo závislé deti. Myslím si, že tam je niekde koreň problému,“ vyhlásil Lipšic s tým, že lekárske správy priloží k trestnému oznámeniu na Tománka, ktoré v najbližších dňoch podá..





Podľa Lipšica je evidentné, že osoby, ktoré žiadali o štátne prostriedky, sú podozrivé zo spáchania subvenčného podvodu, keď zamlčali takú okolnosť, akou je vážna diagnóza. Dodal, že v celej kauze okolo malého zariadenia, akým je Čistý deň, „musí ísť o niečo viac“. „Musí ísť o veľmi vážne podozrenie z ekonomických trestných činov, ktorých rukojemníkmi sa stávajú bezbranné dievčatá a chlapci,“ zdôraznil.



So Simonou mali manipulovať



Lipšic sa vyjadril aj ku skutočnosti, že v podávaní trestného oznámenia na vedenie Čistého dňa zastupuje 18-ročnú Simonu, ktorá sa stala známa facebookovou komunikáciou s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom a 17-ročnú Tamaru, ktorá je na úteku a do Čistého dňa sa nechce vrátiť. Povedal, že trestné oznámenia spísali na generálnej prokuratúre.



Z trestného oznámenia Simony podľa Lipšica vyplýva, že Tománek a jeho manželka Zuzana Tománková dievčaťom manipulovali. K tvrdeniam Tománkovcov, že dievčatá boli pod vplyvom drog a nehovorili pravdu, povedal, že podľa trestného oznámenia bola Simona pod vplyvom drog minulý týždeň, „keď jej Tománkovci organizovali mediálne vystúpenia“.



„Ak niekto robí z kauzy zneužívania dievčat politiku, tak je to predovšetkým Čistý deň,“ vyhlásil s tým, že vedenie zariadenia je ochotné svojich klientov pošpiniť, len aby si zachovali státisícové príjmy zo štátneho rozpočtu. Na záver Lipšic povedal, že keďže sa trestné oznámenie zo strany Tamary týkalo aj jej matky, dievča ho mohlo na prokuratúre podať aj napriek tomu, že nie je plnoleté.



Vedenie obvinenia odmietlo



Vedenie resocializačného strediska Čistý deň v utorok odmietlo obvinenia, ktoré v pondelok voči nemu vzniesli Simona a Tamara a ktoré sa týka ohrozovania osobnej slobody, vydierania, šírenia toxikománie a návodu na krivú výpoveď. Podľa Tománka dievčatá nekonali z vlastnej vôle, ale boli zmanipulované. Tománková okrem toho vyjadrila presvedčenie, že dievčatá boli v čase podania pod vplyvom návykovej látky, čo podľa nej spochybňuje pravdivosť ich tvrdení.



Čistý deň sa podľa Tománka stal obeťou skupiny opozičných poslancov, ktorí chcú toto zariadenie zničiť. Konkrétne pritom menoval Daniela Lipšica, Borisa Kollára, poslanca NR SR za Sme rodina Petra Pčolinského a poslankyňu NR SR za SaS Natáliu Blahovú, ktorá kauzu údajného zneužívania chovancov v Čistom dni minulý rok odštartovala.



Zariadenie Čistý deň čelilo viacerým podozreniam zo zneužívania chovancov, ktoré preverovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, generálna prokuratúra i polícia, pričom vyšetrovanie niektorých prípadov ešte nie je ukončené. Ministerstvo napriek odporúčaniu jeho Akreditačnej komisie Čistému dňu akreditáciu na vykonávanie činnosti vo februári neodobralo. Najnovšia kauza sa týka facebookovej komunikácie Kollára a bývalej chovankyne Simony.