Sedinovci majú o budúcnosti jasno, buď Vancouver alebo nič

VANCOUVER 8. apríla (WebNoviny.sk) - Švédske hokejové dvojičky Daniel a Henrik Sedinovci vyslovili presvedčenie, že svoju kariéru v NHL chcú dohrať vo Vancouveri. Dres Canucks si obaja momentálne 36-roční bratia obliekajú od sezóny 2000/2001 a po skončení aktuálneho súťažného ročníka im ešte rok zostane do vypršania aktuálneho kontraktu s "kosatkami".



"Ak sa Canucks rozhodnú ešte nás angažovať, budeme radi. Ak sa tak nestane, nemyslím si, že sa budeme obzerať po iných kluboch," uviedol Henrik Sedin podľa Sportsnet a nhl.com..





Sedinovci sú v ostatných rokoch akoby symbolom úpadku hokejového Vancouveru. Canucks ešte v roku 2011 bojovali vo finále o Stanleyho pohár, ale v ostatných štyroch sezónach len raz postúpili do vyraďovacej fázy medzi 16 najlepších tímov NHL. Dva zápasy pred koncom aktuálneho súťažného ročníka sú v Západnej konferencii predposlední s už dávno vyhasnutou šancou preniknúť do play-off. Henrik Sedin si vo vrcholiacej sezóne pripísal 48 bodov (15 gólov a 31 asistencií), jeho dvojča Daniel má 42 bodov (15+27). V spätnom zrkadle sú to ich najhoršie sezóny od ročníkov 2003/2004, resp. 2000/2001.



"Nepôjdeme už nikam, maximálne zostaneme vo Vancouveri,. Samozrejme, musíme cítiť seriózny záujem o to, či ešte máme byť súčasťou budúcich vízií Canucks," skonštatoval Daniel Sedin. Najznámejšie hokejové dvojičky sú majstri sveta zo Štokholmu 2013 a olympijskí víťazi z Turína 2006.