Schmiedlová podľahla Schiavoneovej, Talianky vyhrávajú

Náhradná líderka hostiek Karolína Schmiedlová prehrala za 80 minút 3:6, 1:6 s dvojkou domácich Francescou Schiavoneovou v úvodnej z dvoch dvojhier....

FORLI 11. februára (WebNoviny.sk) - Náhradná líderka hostiek Karolína Schmiedlová prehrala za 80 minút 3:6, 1:6 s dvojkou domácich Francescou Schiavoneovou v úvodnej z dvoch dvojhier vstupného dňa víkendového stretnutia Taliansko - Slovensko vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2017 tenisových reprezentačných družstiev žien.



Na antuke v hale PalaGalassi minimálne na sobotu Schmiedlová nahradila zdravotne indisponovanú Janu Čepelovú. Schiavoneová stupňovala svoju dominanciu od skóre 3:3, v závere už bola výrazne lepšia. Na druhý singel nastúpia Sara Erraniová a debutantka Rebecca Šramková. V nedeľu od 13.00 h sa postupne uskutočnia dve dvojhry a štvorhra..



Slovenky sú v druhej lige tretí rok



Dvadsaťdvaročná Košičanka Schmiedlová, momentálne až 252. vo svetovom rebríčku (bola už aj na 26. mieste) sa nedokázala 36-ročnej bývalej štvorke hodnotenia Schiavoneovej (100.) revanšovať za prehru 6:4, 4:6, 3:6, ktorú inkasovala v sezóne 2014 na "harde" pod strechou vo francúzskom Limoges. Zverenkyňa Michala Mertiňáka klesla v rámci PF na 7:4, z toho v singli na 5:3. Hrdinka parížskeho antukového grandslamového Roland Garros Schiavoneová 2010 stúpla na 27:21 (dvojhra 23:20). Talianka zhodou okolností debutovala v PF v semifinále edície 2002 práve proti Slovenkám v španielskom Maspalomase: zdolala Danielu Hantuchovú a podľahla Janette Husárovej. Teraz hrá svoju rozlúčkovú sezónu v kariére.



Šramková sa stane 23. reprezentantkou SR v ére samostatnosti vo Fed Cupe. Dvadsaťročná Bratislavčanka figuruje na 119. priečke v singlovom renkingu WTA a dostala od kapitána hostiek Mateja Liptáka dôveru hneď pri svojej premiére v nominácii. Zverenkyňa svojho otca Jozefa a hráčka TK Jednotka Bratislava Šramková, ktorá má zázemie v TC Empire Trnava, bude prvou novickou v najcennejšom drese, odkedy si vlani 17. apríla v Bratislave vo štvorhre proti Kanaďankám zahrala Tereza Mihalíková. Martina Suchá je od 21. júla 2002 poslednou Slovenkou, ktorá pri svojom absolútnom debute uspela v tzv. živom fedcupovom súboji, teda kým ešte nebolo rozhodnuté o víťaznej krajine. V Bratislave vtedy prekonala Francúzku Nathalie Dechyovú, čím domácim dodala rozhodujúci bod na 3:1.



Slovenky si podľa výsledku zahrajú 22. - 23. apríla buď v play-off o elitnú osmičku ročníka 2018, alebo v baráži o zotrvanie v II. svetovej skupine. V "druhej lige" sú tretí rok v rade. Žreb sa uskutoční v utorok 14. februára o 11.00 h SEČ v londýnskom sídle ITF.



Cibulková v Pohári federácie neštartuje



Víťazky Fed Cupu 2002 Slovenky sú bez dvoch najvyššie renkingovo postavených hráčok. Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Dominika Cibulková (5.) v januári po svojej prehre s Ruskou Jekaterinou Makarovovou v 3. kole grandslamových Australian Open v Melbourne oznámila, že v tejto sezóne nebude v PF štartovať. Zo zdravotných dôvodov absentuje Kristína Kučová (76.), ktorú dlhodobo sužuje koleno a pridali sa k tomu komplikácie po trhaní zubov múdrosti. Kapitán Matej Lipták si musí poradiť aj bez rekonvalescentky po dvoch letných operáciách Magdalény Rybárikovej (203., v minulosti figurovala na 31. pozícii v hierarchii).



Ani talianska zostava pod vedením kapitánky Tathiany Garbinovej, ktorá pred touto sezónou nahradila na fedcupovej lavičke šéfa daviscupového realizačného štábu Corrada Barazzuttiho, nie je optimálna. V prvom rade chýba finalistka newyorských grandslamových US Open 2015 Roberta Vinciová, aktuálne národná jednotka na celkovom 21. mieste v počítačovom poradí WTA, pričom bola už aj na 7. stupienku. Bývalá hráčka Top 30 Camila Giorgiová (75.) má dlhodobé rozpory s domácou federáciou FIT a Karin Knappová (144., už však bola aj na 33. priečke) sa zotavuje po zranení kolena.



Semifinalistky edície 2013 Slovenky sa vlani udržali v II. svetovej skupine prostredníctvom aprílového bratislavského víťazstva 3:2 nad Kanaďankami (po februárovom domácom nezdare 2:3 s Austrálčankami v 1. kole druhej osmičky v hierarchii). Záchranársku výzvu zvládli druhý rok v rade. V úvodnom asociačnom termíne sezóny ťahajú šnúru troch prehier. U súpera neuspeli, odkedy vo februári 2013 triumfovali vo štvrťfinále svetovej skupiny v Srbsku.



Taliansko je víťazom Pohára federácie zo sezón 2006, 2009, 2010 a 2013. Minulý rok prehralo vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny 1:4 vo Francúzsku a v play-off o elitu 0:4 v Španielsku. "Squadra" hrá mimo prominentnej skupiny prvý raz od sezóny 1998. Slovenky sa stretli s Taliankami ešte pri inom formáte PF v októbri 2002 na neutrálnej pôde v španielskom Maspalomase. Zásluhou dvoch bodov terajšej trénerky družstva Husárovej (proti Silvii Farinovej-Eliovej a Schiavoneovej) a jedného Hantuchovej (triumf nad Farinovou-Eliovou) zvíťazili v semifinále 3:1 a napokon aj získali trofej. Teraz sú na 15. priečke vo fedcupovom renkingu krajín podľa ITF, Taliankam patrí 6. pozícia.



TALIANSKO - SLOVENSKO 1:0 po sobotňajšej I. dvojhre



(Forli - PalaGalassi, antuka v hale)



Francesca Schiavoneová - 6:3, 6:1 za 80 minút (48, 32)



Schmiedlová odvrátila dva gembaly



Schmiedlová sa v otváracej hre dostala parádnym bekhendovým returnom na 30:30, odvrátila dva gembaly a Schiavoneovej bekhendový volej tesne vedľa dodal Slovenke brejk. Talianka kontrovala: forhendový blok s absurdným odskokom znamenal 40:15 a súperka vyhodila unáhlený bekhend - 1:1. Schiavoneová potom v pohode zavŕšila priebežný obrat na 2:1. Schmiedlová cez 15:30 a zhodu vyrovnala na 2:2. Navyše, v piatom geme mala šancu na returne, hostiteľka ju odvrátila spredu, keď si nábeh pripravila "kopcami". Skúsená Talianka to rozhadzovala a mixovala, aby nepustila tvorivejšiu protivníčku do tlaku a rytmu - 3:2.



Slovenka si počínala disciplinovane a napospol isto, prijala nároky a špecifiká, ale nenachádzala rozdielovú priebojnosť. Forhendovou masážou však išla na 3:3. Talianka sa presvedčivo presadila na 4:3 a keď očami vytlačila Schmiedlovej bekhendové obhodenie von z dvorca, mala dva brejkbaly v rade. Slovenka prvý odstránila priamo podaním a pri druhom si Schiavoneovú perfektne povodila uhlami s kontrolovaným rizikom. Následne však spáchala dvojchybu a bola neskoro pri bekhende katapultovanom nad výšku ramien - 3:5.



"Tifosi" boli vo vare



Schiavoneová podávala na set a vymanévrovala sa z 0:30 na 30:30 zásluhou chýb Slovenky. Vzápätí sama vytiahla účinné forhenové krížne obhodenie a šancu premenila trochu reflexívnou a šťastnou forhendovou kontrou proti dobre umiestnenému príjmu - 6:3. Talianka nepoľavila, okamžite odskočila na 40:15 na returne a forhendovým volejom do protipohybu dala na 1:0, viezla sa na vlne a nadobúdala čoraz citeľnejšiu prevahu. "Tifosi" boli vo vare, keď odskočenie potvrdila bez povolenia čo i len fiftínu. Ten Talianka nestratila ani na returne v treťom geme. Jasným forhendom do výborne uvoľnenej časti kurtu si dodala 40:0 a bezradnejúca Schmiedlová poslala do siete bekhendovú reakciu na skrátenie.



Schiavoneová sa na 30 posunula na 4:0 (v tejto fáze si pripísala aj 14 fiftínov bez prerušenia). Schmiedlová sa vstúpeným obehnutým forhendom aspoň prebojovala na ukazovateľ skóre - 1:4. Talianka sa však na nulu dostala na 5:1 a prepálený Slovenkin bekhendový drajv jej navodil dva mečbaly. Pri prvom netrafila čisto forhend v dlhej výmene, v ktorej si dobre utvorila priestor, následne pokazila bekhendový topspin. Privítala dvojchybu, pri treťom mečbale sa len prizerala forhendovému "winneru" Schmiedlovej. Štvrtú možnosť si vynútila dravým jednoručným bekhendom a radovala sa po Slovenkinom bekhende vedľa.







Sara Erraniová - Rebecca Šramková



Sara Erraniová - Jana Čepelová



Francesca Schiavoneová - Rebecca Šramková



Jasmine Paoliniová, Martina Trevisanová - Daniela Hantuchová, Rebecca Šramková



TALIANSKO



Sara Erraniová (49. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, 44. vo štvorhre)



Francesca Schiavoneová (100. / 423.)



Jasmine Paoliniová (215. / 955.)



Martina Trevisanová (230. / -)



kapitánka: Tathiana Garbinová



SLOVENSKO



Jana Čepelová (101. / 428.)



Rebecca Šramková (119. / 403.)



Daniela Hantuchová (248. / 537.)



Karolína Schmiedlová (252. / 600.)



kapitán: Matej Lipták