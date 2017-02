Schmidhoferová majsterkou sveta, Vonnová skončila mimo trate

ST. MORITZ 7. februára (WebNoviny.sk) - Nečakanou majsterkou sveta v superobrovskom slalome sa na šampionáte vo švajčiarskom St. Moritzi stala Rakúšanka Nicole Schmidhoferová. Dvadsaťsedemročná pretekárka, ktorá doteraz nikdy nevyhrala ani preteky Svetového pohára, odsunula na druhé a tretie miesto favoritky Tinu Weiratherovú z Lichtenštajnska a Švajčiarku Laru Gutovú.



Weiratherová, ktorá vlani v St. Moritzi vyhrala generálku na MS v rámci finále SP, zaostala o 33 stotín sekundy, Gutová bola ešte o tri stotinky za ňou. Preteky ešte pokračujú, ale po elitnej tridsiatke je už len minimálna šanca, aby sa zostávajúce aktérky s nižšou výkonnosťou dostali čo len do najlepšej desiatky. Slovenky na štarte chýbajú. .



Vonnová a Veithová sklamali



Sklamaním sa úvodné preteky 44. MS skončili pre duo spolufavoritiek, Američanku Lindsey Vonnovú a obhajkyňu titulu, Rakúšanku Annu Veithovú, ktoré svoje jazdy nedokončili. Ich ospravedlnením je len nedávny návrat do kolotoča Svetového pohára po ťažkých zraneniach, čo platí najmä o Veithovej.



Vonnová ešte na prvom medzičase bola najlepšia spomedzi všetkých, ale potom po dlhom skoku nevykorigovala svoju pozíciu a ocitla sa mimo trate. Víťazná Schmidhoferová bola doteraz na svetovom šampionáte najlepšie štvrtá, a to pred dvoma rokmi v Beaver Creeku v zjazde. Vo Svetovom pohári má na konte len dve pódiové umiestnenia - druhá skončila v super G v Cortine d´Ampezzo 2013 a tretia v zjazde v rovnakom talianskom stredisku o rok neskôr.



Veľká domáca nádej Gutová sa v St. Moritzi musela uspokojiť s bronzovou medailou. Gutová rozšírila svoju zbierku cenných kovov z majstrovstiev sveta na päť, ale stále jej chýba vytúžené zlato (0-3-2).



O medaily v super G žien sa bojovalo po šestnásty raz



Na úvod majstrovstiev sveta sa jazdil tzv. kĺzavý superobrovský slalom, čiže menej technický a s prevahou zjazdárskeho profilu trate pred obrákovým. O čosi zvýhodnené boli teda mohutnejšie pretekárky so zjazdárskym poňatím.



Na Corviglii čakalo na aktérky aj niekoľko zlomov terénu, keď po kratších skokoch museli korigovať svoj dopad aj v zmene smeru. Pretekárky sa museli vyrovnať aj s vysokou nadmorskou výškou v mieste štartu (2590 m), dĺžkou 1950 m a prevýšením 550 m. Priemerný sklon terénu bol 28%, maximálny 61%.



O medaily v super G žien sa bojovalo po šestnásty raz. Suverénne najúspešnejšie sú Rakúšanky, ktoré vďaka Schmidhoferovej získali už siedme zlato. Po dva tituly v minulosti získali už nebohá Rakúšanka Ulrike Maierová (Vail 1989, Saalbach 1991), Talianka Isolde Kostnerová (Sierra Nevada 1996, Sestriere 1997) a Švédka Anja Pärsonová (Bormio 2005, Aare 2007).



Super G - ženy /po odjazdení elitnej tridsiatky/:



, 2. Tina Weiratherová (Licht.) +0,33 s, 3. Lara Gutová (Švaj.) +0,36, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,53, 5. Elena Curtoniová (Tal.) +0,55, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,69, 7. Stephanie Venierová (Rak.) +0,77, 8. Federica Brignoneová (Tal.) a Tessa Worleyová (Fr.) obe +0,84, 10. Sofia Goggiová (Tal.) +0,91