Schiavoneová s Čepelovou otvoria fedcupový súboj vo Forli

Dvojka domácich Francesca Schiavoneová a jednotka hostiek Jana Čepelová otvoria v sobotu o 15.00 h víkendové stretnutie Taliansko - Slovensko....

FORLI 10. februára (WebNoviny.sk) - Dvojka domácich Francesca Schiavoneová a jednotka hostiek Jana Čepelová otvoria v sobotu o 15.00 h víkendové stretnutie Taliansko - Slovensko vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2017 tenisových reprezentačných družstiev žien.



Na záverečnú druhú dvojhru úvodného dňa na antuke v hale PalaGalassi nastúpia líderka "squadry" Sara Erraniová a druhá singlistka SR Rebecca Šramková, novicka v najcennejšom drese. Rozhodol o tom piatkový žreb programu v Sale Randi na radnici v dejisku..



V nedeľu od 13.00 h sa vo dvojhrách podľa tradičného scenára MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) najprv predstavia Erraniová s Čepelovou a potom Schiavoneová so Šramkovou.



Kapitáni Tathiana Garbinová a Matej Lipták však majú nárok na zmeny rovnako ako v súvislosti so záverečnou štvorhrou, na ktorú nahlásili páry Jasmine Paoliniová, Martina Trevisanová, resp. Daniela Hantuchová, Šramková. V nominácii Slovenska je okrem spomenutých troch hráčok aj Karolína Schmiedlová.



Zo zdravotných dôvodov absentuje Kristína Kučová



Slovenky si podľa budúcotýždňového výsledku zahrajú 22. - 23. apríla buď v play-off o elitnú osmičku ročníka 2018, alebo v baráži o zotrvanie v II. svetovej skupine. V "druhej lige" sú tretí rok v rade. Žreb sa uskutoční v utorok 14. februára o 11.00 h SEČ v londýnskom sídle ITF.



Víťazky Fed Cupu 2002 Slovenky sú bez dvoch najvyššie renkingovo postavených hráčok. Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Dominika Cibulková (5.) v januári po svojej v Melbourne .



TALIANSKO



Sara Erraniová (49. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, 44. vo štvorhre)



Francesca Schiavoneová (100. / 423.)



Jasmine Paoliniová (215. / 955.)



Martina Trevisanová (230. / -)



kapitánka: Tathiana Garbinová



SLOVENSKO



Jana Čepelová (101. / 428.)



Rebecca Šramková (119. / 403.)



Daniela Hantuchová (248. / 537.)



Karolína Schmiedlová (252. / 600.)



kapitán: Matej Lipták



Zo zdravotných dôvodov absentuje Kristína Kučová (76.), ktorú dlhodobo sužuje koleno a pridali sa k tomu komplikácie po trhaní zubov múdrosti. Lipták si musí poradiť aj bez rekonvalescentky po dvoch letných operáciách Magdalény Rybárikovej (203., v minulosti figurovala na 31. pozícii v hierarchii).



Čepelová sa nachádza na 101. mieste vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, už bola aj v Top 50. Debutantke Šramkovej patrí 119. pozícia. Slovenská fedcupová rekordérka a spoludržiteľka trofeje spred pätnástich rokov Hantuchová, kedysi hráčka Top 5 vo dvojhre aj štvorhre, je aktuálne na 248. singlovej priečke. Schmiedlová (252.) má osobný rekord v podobe 26. postu.



Erraniová je finalistkou dvojhry Roland Garros 2012



Ani talianska zostava nie je optimálna. V prvom rade chýba finalistka newyorských grandslamových US Open 2015 Roberta Vinciová, aktuálne národná jednotka na celkovom 21. mieste v počítačovom poradí WTA, pričom bola už aj na 7. stupienku. Bývalá hráčka Top 30 Camila Giorgiová (75.) má dlhodobé rozpory s domácou federáciou FIT a Karin Knappová (144., už však bola aj na 33. priečke) sa zotavuje po zranení kolena.



Garbinová pred touto sezónou nahradila na fedcupovej lavičke šéfa daviscupového realizačného štábu Corrada Barazzuttiho. Vyrukovala s mixom skúseností a mladosti. Erraniová figuruje na 49. mieste, Schiavoneová uzatvára prvú stovku, ale bola aj na 4. pozícii. Paoliniová je 215. v systéme a v týchto sférach sa pohybuje aj 230. Trevisanová.



Dvadsaťdeväťročná Erraniová je finalistkou dvojhry z parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 2012 a kedysi bola na 5. mieste v singlovom svetovom rebríčku, v tom deblovom aj na najvyššej pozícii. Spoločne s Vinciovou získala päť trofejí vo štvorhre na Majors: radovali sa na Australian Open 2013 a 2014, Roland Garros 2012, Wimbledone 2014 a US Open 2012. Tridsaťšesťročná šampiónka RG 2010 Schiavoneová síce má zostupnú výkonnosť a opakovane naznačila, že počas svojej rozlúčkovej sezóny nebude v Pohári federácie hrať, ale napokon sa nechala prehovoriť.



"Squadra" mimo prominentnej skupiny po prvý raz od sezóny 1998



Hlavným rozhodcom bude Nemec Norbert Peick, empajrovými Francúz Pascal Maria a Nemka Miriam Bleyová. Najlacnejšie jednodňové vstupenky sa predávajú za 27,5 eura aj s 10-percentným manipulačným poplatkom. Cenovo najvýhodnejšie permanentky stoja 38,5 eura. Najdrahšie lístky sú za 49,5 eura na jeden deň a 82,50 eura za celý víkend.



Žreb Fed Cupu 2017 sa konal 20. júna 2016 v chorvátskom Záhrebe počas výročného valného zhromaždenia ITF. O talianskej výhode domáceho prostredia rozhodol dodatočný žreb, keďže sa nedalo uplatniť pravidlo o reciprocite. Možnými súperkami Sloveniek boli aj Rusky, Austrálčanky a Rumunky.



Semifinalistky edície 2013 Slovenky sa vlani udržali v II. svetovej skupine prostredníctvom aprílového bratislavského víťazstva 3:2 nad Kanaďankami (po februárovom domácom nezdare 2:3 s Austrálčankami v 1. kole druhej osmičky v hierarchii). Záchranársku výzvu zvládli druhý rok v rade. V úvodnom asociačnom termíne sezóny ťahajú šnúru troch prehier. U súpera neuspeli, odkedy vo februári 2013 triumfovali vo štvrťfinále svetovej skupiny v Srbsku.



Taliansko je víťazom Pohára federácie zo sezón 2006, 2009, 2010 a 2013. Minulý rok prehralo vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny 1:4 vo Francúzsku a v play-off o elitu 0:4 v Španielsku. "Squadra" bude hrať mimo prominentnej skupiny prvý raz od sezóny 1998.



Slovenky sa stretli s Taliankami ešte pri inom formáte PF v októbri 2002 na neutrálnej pôde v španielskom Maspalomase. Zásluhou dvoch bodov terajšej trénerky družstva Janette Husárovej (proti Silvii Farinovej-Eliovej a Schiavoneovej) a jedného Hantuchovej (triumf nad Farinovou-Eliovou) zvíťazili v semifinále 3:1 a napokon aj získali trofej. Teraz sú na 15. priečke vo fedcupovom renkingu krajín podľa ITF, Taliankam patrí 6. pozícia.







Sobota



Francesca Schiavoneová - Jana Čepelová



Sara Erraniová - Rebecca Šramková



Nedeľa



Sara Erraniová - Jana Čepelová



Francesca Schiavoneová - Rebecca Šramková



Jasmine Paoliniová, Martina Trevisanová - Daniela Hantuchová, Rebecca Šramková