Šarapovovú dištanc motivoval k predĺženiu kariéry, potiahne to zrejme až do olympiády v Tokiu

NEW YORK 15. marca (WebNoviny.sk) - Končiaci sa dištanc ruskej tenistky Marie Šarapovovej zrejme predĺži jej aktívnu činnosť až do OH 2020 v Tokiu. V telefonickom rozhovore pre CNN to predznamenal hráčkin dlhoročný agent Max Eisenbud.



"Prestávka akoby jej dodala ´tretiu kariéru´. Prvá bola do operácie ramena v roku 2008, druhá po zákroku, ďalšia nastáva teraz. Ak by tá suspendácia neprišla, toto by možno bol jej posledný rok na kurtoch," povedal Eisenbud..



Dvadsaťdeväťročná Šarapovová dostala zákaz štartu na 15 mesiacov za meldóniové porušenie antidopingových pravidiel, bude môcť opäť hrať v stredu 26. apríla 2017 a presne v ten deň sa hneď predstaví na antuke v Stuttgarte. Bude to na základe voľnej karty. Rovnaké privilégium už ohlásili aj Madrid a Rím a Eisenbud skonštatoval: "Všetky turnaje WTA sa na mňa obrátili s takouto ponukou, všetky do jedného." Niekdajšia jednotka singlového renkingu Šarapovová rokuje s Francúzskou tenisovou federáciou (FFT) o "wild card" na parížsky grandslamový vrchol Roland Garros, na ktorom triumfovala v sezónach 2012 a 2014.



Eisenbud priznal, že jeho klientka nebola v najlepšom zdravotnom stave a v tomto zmysle jej nútená odmlka prospela: "Jej organizmus bol na tom zle. Prvých šesť mesiacov oddychovala. Momentálne je úplne zdravá. Minulý týždeň som sledoval jej tréning. Pripadalo mi až žartovné, aká je motivovaná a ako jej to ide."