Šarapovová postúpila na turnaji v Stuttgarte už do semifinále

STUTTGART 28. apríla (WebNoviny.sk) - Ruská tenistka Maria Šarapovová zvíťazila nad 21-ročnou estónskou kvalifikantkou Anett Kontaveitovou, 73. v hodnotení, za 83 minút 6:3, 6:4 v stretnutí piatkového štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix v nemeckom Stuttgarte (dotácia 776 000 USD, antuka v hale).



Bol to ich prvý vzájomný súboj. Šarapovovej v úvodnom sete patrili všetky gemy od skóre 2:3 a servis. V druhej časti napokon nedoplatila na to, že Kontaveitovú pustila z 2:5 na 4:5 a podanie: predviedla totiž ešte jeden brejk. Mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 25:12, zdolaná skončila tiež na pozitívnych hodnotách - 14:10. Ruska premenila 5 zo 6 brejkbalov, Estónka len 2 z 8..





"Prvých približne šesť gemov obojstranne bolo ´oťukávacích´. Tak to býva, keď súperku nepoznáte, musela som si zvyknúť. Mala som dnes naozaj dobrý rytmus. Keď som si utvorila príležitosti, účinne som ich využívala," povedala Šarapovová v rozhovore ešte na dvorci.



Vo finále narazí na Mladenovicovú



Pre držiteľku voľnej karty Šarapovovú to bol tretí zápas po 15 mesiacoch dištancu za porušenie antidopingových pravidiel. V stredu v 1. kole prekonala taliansku finalistku newyorských US Open 2015 Robertu Vinciovú 7:5, 6:3, vo štvrtok si v osemfinálovom 2. kole poradila s ľavorukou krajankou Jekaterinou Makarovovou 7:5, 6:1. Na tomto podujatí dosiahla Šarapovová hetrik v sezónach 2012 - 2014.



Bývalá jednotka singlového renkingu Šarapovová si v sobotňajšom semifinále zmeria sily s 23-ročnou 19. hráčkou systému Kristinou Mladenovicovou. Proti tejto Francúzke má štatistiku 1:0 od úspechu 7:6 (5), 6:3 v 1. kole Wimbledonu 2013. Mladenovicová v piatok vo štvrťfinále vyradila Španielku Carlu Suárezovú-Navarrovú jasne 6:3, 6:2.



Držiteľka kariérneho Grand Slamu Šarapovová minulý rok 26. januára 2016 prehrala vo štvrťfinále Australian Open 4:6, 1:6 s americkou odvekou rivalkou Serenou Williamsovou, odvtedy absentovala. V marci 2016 vyvstalo, že vo vzorke poskytnutej na antidopingovú kontrolu mala meldónium, ktoré s platnosťou od 1. januára predmetného roka pribudlo na zoznam zakázaných látok.



Arbitrážny súd skrátil trest



Brala ho desať rokov a pri vyšetrovaní priznala, že zmenu nezaregistrovala. Od nezávislého antidopingového tribunálu Medzinárodnej tenisovej federácie dostala zákaz štartu na dva roky (samotná ITF pritom žiadala štyri roky), neskôr jej Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne skrátil suspendáciu na 15 mesiacov.



Od minulej stredy 30-ročná Šarapovová bude na základe voľnej karty hrať aj v máji v Madride a Ríme. Podľa FFT sa presne 16. mája sa dozvie, či bude mať "wild card" aj na parížsky grandslamový turnaj Roland Garros, na ktorom si vybojovala trofej v rokoch 2012 a 2014.



Šarapovová sa prostredníctvom prieniku do semifinále v Stuttgarte posunula v prepočte približne na 260. priečku vo svetovom rebríčku, finále by jej vynieslo cca 180. miesto a titul by ju katapultoval zhruba na 125. pozíciu k 1. máju.



