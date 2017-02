Sampdoria je so Škriniarom spokojná, Tomič mal premiéru

JANOV/MILÁNO 6. februára (WebNoviny.sk) - Zo slovenského futbalového reprezentanta Milana Škriniara sa stala nenahraditeľná súčasť zostavy talianskej Sampdorie Janov.



Po vlaňajšom januárovom prestupe do Serie A a klasickom adaptačnom polroku je 21-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom v tejto sezóne jeden z najdôležitejších hráčov janovského mužstva..



Škriniar sa zlepšuje každým zápasom



Svedčí o tom aj herná vyťaženosť. Škriniar odohral 21 tohtosezónnych duelov Serie A, navyše od 16. septembra minulého roka nevynechal ani jednu ligovú minútu. Škriniar pravidelne nastupuje po boku skúseného Argentínčana Matíasa Silvestreho. Podľa webu transfermarkt.de je v tejto sezóne 5. najvyťaženejším hráčom Sampdorie (1810 odohraných minút, pozn.).



Portál fourfourtwo.com si v nedeľňajšom dueli Sampdorie na pôde AC Miláno posvietil na výkon odchovanca MŠK Žilina, ktorý spoľahlivým výkonom prispel k triumfu hostí na San Sire (1:0).



Proti "rossoneri" vytiahol z talóna tri zblokované strely, dvakrát predvídavo zachytil rozohrávku súpera, niekoľkokrát vyhral hlavičkový súboj a včas odpratal loptu z pokutového územia svojho mužstva. "Škriniar sa zlepšuje každým zápasom," napísal po nedeľňajšom dueli v Miláne oficiálnu klubový servis sampnews24.com.



Tomič zažil kontakt s hviezdami



Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Michal Tomič sa len koncom januára stal kmeňovým hráčom Sampdorie Janov (taliansky klub si na neho uplatnil opciu, pôvodne prišiel z FK Senica v auguste 2015 na dvojročné hosťovanie, pozn.) a na stretnutie proti AC Miláno už figuroval v nominácii. Hoci na San Sire napokon 17-ročný skalický rodák (nar. 30. marca 1999) nenastúpil a celý zápas sedel "iba" na lavičke náhradníkov, zažil premiérový kontakt s hviezdami prvého mužstva i najvyššou talianskou súťažou.



"Ani neviem, ako mám začať. Je to pre mňa veľká pocta a obrovská skúsenosť. Ako sedemnásťročný som si mohol sadnúť na lavičku A-mužstva, navyše na San Sire a proti AC Miláno. Bol to pre mňa splnený sen a veľký zážitok. Dúfam, že ich bude čoraz viac. Budem sa o to snažiť, veď je to pre mňa skvelá motivácia," povedal po víťazstve Sampdorie o svojich dojmoch Michal Tomič prostredníctvom tlačovej správy spoločnosti Stars & Friends, ktorá hráča zastupuje.



Pritom Tomič absolvoval za janovský tím ešte v sobotu víťazné stretnutie v juniorskej súťaži Primavera proti Neapolu a hneď po tomto zápase sa pridal k prvému mužstvu Sampdorie.